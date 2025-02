Jogos do Ceará em fevereiro: veja calendário com datas das partidas

O Ceará conheceu o seu calendário de jogos do mês de fevereiro de 2025. O Alvinegro de Porangabuçu disputará quatro competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por três delas: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Veja também Vladimir Marques CBF divulga data do sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil; veja possíveis adversários dos cearenses Alexandre Mota Ceará chega às semifinais com atuação mais segura de 2025 e confiança do elenco Jogada Léo Condé fala de evolução do Ceará e dos goleiros Bruno Ferreira e Fernando Miguel terem jogado

A expectativa é que a equipe dispute seis jogos ao longo do mês, sendo três deles da Copa do Nordeste, dois no Campeonato Cearense e um na Copa do Brasil. Apenas quatro destes jogos já foram detalhados pelas entidades que organizam os torneios.

JOGOS DO CEARÁ EM FEVEREIRO

02/02 (DOM) | Ceará 5-0 Barbalha | Campeonato Cearense | 17h

05/02 (QUA) | Ceará x CSA | Copa do Nordeste | 21h30

08/02 (SÁB) | Fortaleza x Ceará | Campeonato Cearense | 16h30

11/02 (TER) | Ceará x Confiança | Copa do Nordeste | 19h

Bahia x Ceará | Copa do Nordeste (sem data e horários definidos)

Primeira fase da Copa do Brasil (sem adversário, data e horários definidos)

Pelo fato de ter garantido a primeira colocação do Grupo A do Campeonato Cearense, o Ceará confirmou classificação direta para as semifinais do torneio, não precisando disputar as quartas de final, que acontecerão entre os dias 15 e 22 de fevereiro.