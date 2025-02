CBF divulga data do sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil; veja possíveis adversários dos cearenses

A CBF definiu a data do sorteio da 1ª Fase da Copa do Brasil. A entidade realizará o sorteio na sexta-feira (7), às 15 horas. O evento reunirá 80 clubes e vai definir os quarenta confrontos desta fase inicial da competição e os mandantes das partidas da Segunda Fase. Os duelos da primeira fase serão nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Cearenses na disputa

Ceará, como campeão cearense, Maracanã, como 3º colocado, e Ferroviário, como campeão da Fares Lopes, iniciam o torneio na 1º Fase.

O Fortaleza iniciará a competição apenas na 3ª Fase por ter se classificado para a Fase de Grupos da Libertadores 2025 com o 4º lugar na Série A.

Legenda: O Maracanã é outro representante cearense que joga a 1ª Fase, enquanto o Fortaleza, por estar na Libertadores, entra apenas na 3ª Fase Foto: KID JUNIOR / SVM

Confrontos dos Cearenses

No sorteio, os times cearenses estarão nos seguintes potes: Ceará (Pote B), Ferroviário (Pote C) e Maracanã (Pote G). Os confrontos da 1ª Fase obedecerão o seguinte chaveamento: Pote A x Pote E, B x F, C x G e D e H.

Assim, o Ceará, no Pote B, pode enfrentar: Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-VG, Tuna Luso, Operário-MS, Concórdia e CSE.

O Ferroviário, que está no Pote C, pode enfrentar: Boavista-RJ, Parnahyba, Maracanã, Santa Cruz-RN, GAS-RR, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Olaria, Portuguesa-SP e Votuporanguense-SP. Ou seja, o outro representante cearense, o Maracanã, pode enfrentar os mesmos adversários, ou até o Ferroviário em confronto local.

Regulamento

A Copa do Brasil é disputada por 92 clubes. Os 12 previamente classificados entram na disputa da competição na terceira fase.

Nesta fase inicial da Copa do Brasil, os duelos serão disputados em jogo único, com mando do time em posicionamento inferior no Ranking.

A partir desta edição, os clubes visitantes não possuem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso de igualdade, a classificação para a etapa seguinte vai ser definida após cobranças de pênaltis.

Veja todos os participantes da Copa do Brasil 2025

Pote A

Atlético-MG (5º)

Athletico-PR (6º)

Fluminense (7º)

Grêmio (10º)

América-MG (13º)

Bragantino (14º)

Vasco (15º)

Atlético-GO (17º)

Juventude (18º)

Cuiabá (20º)

Pote B

Ceará (22º)

Vitória (23º)

Coritiba (24º)

Sport (25º)

Criciúma (26º)

Vila Nova (29º)

Operário-PR (31º)

Ponte Preta (33º)

Brusque (35º)

Sampaio Corrêa (36º)

Pote C

Novorizontino (39º)

Tombense (40º)

CSA (42º)

ABC (43º)

Remo (44º)

Náutico (46º)

Amazonas (49º)

Confiança (50º)

Ferroviário (51º)

Botafogo-PB (53º)

Pote D

América-RN (55º)

Manaus (56º)

São José-RS (57º)

Aparecidense (59º)

Altos (62º)

Retrô (63º)

Caxias (64º)

Athletic Club (66º)

Nova Iguaçu (67º)

Portuguesa-RJ (68º)

Pote E

Sousa (69º)

Tocantinópolis (71º)

São Raimundo-RR (72º)

Maringá (73º)

FC Cascavel (76º)

Pouso Alegre (77º)

ASA de Arapiraca (79º)

União Rondonópolis (82º)

Porto Velho (87º)

Sergipe (88º)

Pote F

Humaitá (89º)

Trem (89º)

Ceilândia (94º)

Inter de Limeira (96º)

Maranhão (103º)

Operário VG (105º)

Tuna Luso (106º)

Operário-MS (114º)

Concórdia (125º)

CSE (132º)



Pote G

Boavista (142º)

Parnahyba (144º)

Maracanã (153º)

Santa Cruz-RN (153º)

GAS-RR (176º)

Rio Branco-ES (186º)

Rio Branco VN-ES (202º)

Olaria (208º)

Portuguesa (213º)

Votuporanguense (sem ranking)



Pote H

Guarany de Bagé-RS (sem ranking)

Jequié (sem ranking)

Barcelona de Ilhéus (sem ranking)

São Francisco-PA (sem ranking)

Capital-DF (sem ranking)

Independência-AC (sem ranking)

União-TO (sem ranking)

Dourados-MS (sem ranking)

Barcelona-RO (sem ranking)

Oratório-AP (sem ranking)

Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Fortaleza, Bahia, Internacional, Cruzeiro - via Série A - Santos como campeão da Série B, CRB como vice da Copa do Nordeste, e Paysandu como campeão da Copa Verde, estão garantidos na terceira fase do torneio.