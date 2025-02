Ceará chega às semifinais com atuação mais segura de 2025 e confiança do elenco

O Ceará entregou a melhor partida da temporada de 2025 até o momento contra o Barbalha. Em que pese o nível do adversário, o Vovô precisava de uma atuação mais sólida e convincente para retomar a confiança, e esse foi o saldo do placar de 5 a 0, neste domingo (2), no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.

O resultado manteve o 100% do time alvinegro, que chegou aos 12 pontos e garantiu a liderança do Grupo A do Estadual - se classificando diretamente às semifinais, a 1ª meta interna do departamento de futebol, uma vez que retira as quartas de final da agenda, eliminando então as partidas de ida e volta desse mata-mata.

Em campo, o Vovô foi mais dominante na maior parte do jogo. Diferente de outras partidas, não perdeu ritmo no fim, na verdade, ganhou mais ímpeto e chegou a fazer três gols em cinco minutos, entre 45 e 50 do 2º tempo, essenciais para construir a goleada. Além disso, recuperou a moral de parte do elenco e definiu os novos protagonistas.

Legenda: Aylon marcou duas vezes em goleada contra o Barbalha Foto: Ismael Soares / SVM

Lucas Mugni e Pedro Henrique despontam como novos líderes técnicos. O argentino entregou duas assistências, o atacante chegou ao 2º jogo - chamaram a responsabilidade.

Aylon, único remanescente do trio ofensivo de 2024, desencantou com dois gols. Marllon, cobrado na defesa, teve exibição segura e concedeu assistência. Mesmo caminho de quem entrou: Guilherme, joia da base, e Matheus Araújo, um dos reforços, marcaram pela 1ª vez na temporada.

O lastro é de evolução. E os desafios da semana estão postos: quarta-feira (5), contra o CSA, às 21h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste, além do Fortaleza, no sábado (8), às 16h30, na última rodada do Campeonato Cearense. No fim, o saldo é um Ceará mais confiante.