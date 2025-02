Léo Condé fala de evolução do Ceará e dos goleiros Bruno Ferreira e Fernando Miguel terem jogado

O Ceará goleou o Barbalha por 5 a 0 na tarde deste domingo (2), pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, garantindo vaga nas semifinais.

O técnico Léo Condé analisou a atuação alvinegra e destacou a importância de rodar o elenco, dando os exemplos dos goleiros Bruno Ferreira e Fernando Miguel terem jogado.

“Está nítido que estamos tendo uma evolução. Nas primeiras partidas, sentimos a parte física, mas estamos melhorando em todos os aspectos. Nossa equipe conseguiu se comportar bem fisicamente. Os atletas levaram com seriedade a partida”, afirmou.

Bruno Ferreira titular e volta de Fernando Miguel

O treinador enfatizou, ainda, a importância do rodízio de titulares durante esses primeiros jogos da temporada, usando como exemplo as mudanças efetuadas no gol, uma vez que escalou Keiller como titular nos quatro primeiros jogos do ano e, neste domingo, utilizou Bruno Ferreira e Fernando Miguel.

Legenda: Fernando Miguel voltou ao gol do Ceará após 11 meses e jogou cerca de 10 minutos Foto: Felipe Santos/Ceará SC

“Nós temos essa pretensão de rodagem de elenco. Se conseguirmos rodar bem a equipe, haverá diminuição das lesões e os atletas ficarão mais fortes. Entendemos que o momento era favorável para o Fernando Miguel entrar. Nós sabemos da sua liderança e da importância pro elenco. Sei que ele está pronto para atuar assim como o Bruno e o Keiller” citou.

Fernando Miguel entrou em campo aos 40 minutos do 2º tempo quando o Vovô vencia por 2 a 0. O goleiro, que fez 40 anos neste domingo (2) e voltou a jogar após 11 meses. Em 2024, ele passou por séria cirurgia em março do ano, após ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho em um treino.

Bruno Ferreira foi titular na reta final da Série B do ano passado ao substituir Richard - lesionado - e começou o ano na reserva de Keiller. Mas após atuações irregulares do goleiro em 4 partidas, Bruno foi titular neste domingo.

Clássico-Rei

O técnico ainda falou sobre a sequência de jogos que o Vozão vai enfrentar. Os duelos contra o CSA, na quarta-feira, às 21h30, e o Clássico-Rei, no sábado, às 16h30.

“Vamos tratar o Clássico-Rei como deve ser tratado. Sei o quanto que mexe com a cidade. Vamos jogar sério. Claro que temos que pensar primeiro no próximo jogo pela Copa do Nordeste. O CSA vem de uma sequência bem forte. Estreou com vitória. Vamos passo a passo”, concluiu.”