Jogos de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de sábado (7)

O sábado (7) de futebol será de bola rolando nas Séries A, B, C e D do Brasileirão. As principais ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE SÁBADO, 07

Campeonato Brasileiro Série A

Atlético-MG x América-MG - 16h30 - Premiere

Athletico-PR x Ceará - 20h30 - Twitch TV

Campeonato Brasileiro Série B

Operário-PR x Criciúma - 16h30 - Premiere

Novorizontino x Ituano - 19h - Premiere

Vasco x CSA - 19h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Mirassol x Campinense - 11h - TV NSports

Ferroviário x São José-RS - 15h - TV NSports

Manaus x Confiança - 17h - Band, DAZN e TikTok

Botafogo-PB x Altos-PI - 18h - TV NSports

Brasil de Pelotas x Remo - 19h - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

Tuna Luso x Fluminense-PI - 15h - InStat TV

Lagarto x ASA - 15h - InStat TV

Nova Iguaçu x Pérolas Negras - 15h - InStat TV

Juventus-SC x Azuriz - 15h - InStat TV

Aimoré x FC Cascavel - 15h - InStat TV

Juventude Samas x Tocantinópolis - 15h30 - InStat TV

Ceilândia x Ação-MT - 15h30 - InStat TV

Sousa x Crato - 16h - InStat TV

Operário VG x Brasiliense - 16h - InStat TV

Inter de Limeira x Real Noroeste - 16h - InStat TV

São Bernardo x Oeste - 16h - InStat TV

Porto Velho x Amazonas - 16h30 - InStat TV

América-RN x Retrô - 17h - InStat TV

Pouso Alegre x Caldense - 17h30 - InStat TV

São Raimundo-RR x Rio Branco-AC - 18h - InStat TV

São Luiz x Caxias - 18h - InStat TV

CSE x Sergipe - 19h - InStat TV

Campeonato Rondoniense

União Cacoalense x Real Ariquemes - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Brentford x Southampton - 11h - Star+

Burnley x Aston Villa - 11h - Star+

Chelsea x Wolverhampton - 11h - Star+

Crystal Palace x Watford - 11h - Star+

Brighton x Manchester United - 13h30 - ESPN e Star+

Liverpool x Tottenham - 15h45 - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

Mallorca x Granada - 09h - Star+

Athletic Bilbao x Valencia - 11h15 - Star+

Celta x Alavés - 13h30 - Star+

Cádiz x Elche - 13h30 - Star+

Betis x Barcelona - 16h - Star+

Campeonato Italiano

Torino x Napoli - 10h - Star+

Sassuolo x Udinese - 13h - Star+

Lazio x Sampdoria - 15h45 - Star+

Campeonato Alemão

Freiburg x Union Berlin - 10h30 - Sem informação de transmissão

Hoffenheim x Bayer Leverkusen - 10h30 - Sem informação de transmissão

Colônia x Wolfsburg - 10h30 - Sem informação de transmissão

Greuther Fürth x Borussia Dortmund - 10h30 - Sem informação de transmissão

Hertha Berlin x Mainz - 13h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Brest x Strasbourg - 12h - Star+

Campeonato Português

Estoril x Moreirense - 11h30 - Star+

Benfica x Porto - 14h - ESPN 4 e Star+

Portimonense x Sporting - 16h30 - Star+