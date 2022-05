Liverpool x Tottenham: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Um grande jogo movimenta o Campeonato Inglês neste sábado (7). Às 15h45min (de Brasília), Liverpool e Tottenham se enfrentam em Anfield, pela 36ª rodada da competição.

Em disputa acirrada com o Manchester City pelo título da Premier League, os Reds estão um ponto atrás na tabela (83 x 82) e pretendem tomar a liderança nesta rodada.

Já os Spurs, que estão na 5ª colocação, com 61 pontos sonham com a vitória para encostar no Arsenal, que está em 4º, com 63 pontos.

Pré-jogo do Liverpool hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Palpites

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Luís Díaz, Mané. Técnico: Jürgen Klopp.

Tottenham: Lloris; Davies, Romero e Dier; Sessegnon, Hojberg, Bentancur e Emerson; Son, Kulusevski e Kane. Técnico: Antonio Conte

