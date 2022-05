Jogos de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de sábado (14)

O sábado (14) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, com destaque para Ceará x Flamengo, Altos-PI x Atlético-CE, Floresta x Manaus e Juventude Samas x Pacajus, representantes cearenses nas principais ligas do país. As ligas europeias e a decisão da Copa da Inglaterra também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE SÁBADO (14)

Campeonato Brasileiro Série A

Palmeiras x RB Bragantino - 16h30 - Premiere

Ceará x Flamengo - 16h30 - Premiere

Atlético-MG x Atlético-GO - 19h - Premiere

Corinthians x Internacional - 19h - Premiere

Fluminense x Athletico-PR - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Criciúma x CRB - 11h - SporTV e Premiere

Londrina x Brusque - 11h - Premiere

Tombense x Guarani - 16h - SporTV e Premiere

Sampaio Corrêa x Vila Nova - 18h30 - SporTV e Premiere

CSA x Operário-PR - 20h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Altos-PI x Atlético-CE - 15h - TV NSports

Botafogo-SP x ABC - 17h - Band, DAZN e TikTok

Floresta x Manaus - 19h - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

São Paulo Crystal x Crato - 15h - InStat TV

Aimoré x São Luiz - 15h - InStat TV

Castanhal x Tuna Luso - 15h30 - InStat TV

Juventude Samas x Pacajus - 15h30 - InStat TV

Tocantinópolis x Moto Club - 16h - InStat TV

Real Noroeste x Nova Venécia - 16h - InStat TV

São Bernardo x Cianorte - 16h - InStat TV

Marcílio Dias x Juventus-SC - 16h - InStat TV

FC Cascavel x Caxias - 16h - InStat TV

Pouso Alegre x Bahia de Feira - 16h30 - InStat TV

Ferroviária x Inter de Limeira - 17h - InStat TV

Náutico-RR x Rio Branco-AC - 18h - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

Santos x São Paulo - 14h - Band

São José-SP x Atlético-MG - 15h - Eleven Sports

Campeonato Paraibano

Botafogo-PB x Campinense - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Rondoniense

Real Ariquemes x União Cacoalense - 15h30 - Sem informação de transmissão

Copa da Inglaterra

Chelsea x Liverpool - 12h45 - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

Empoli x Salernitana - 10h - Star+

Hellas Verona x Torino - 13h - Star+

Udinese x Spezia - 13h - Star+

Roma x Venezia - 15h45 - Star+

Campeonato Alemão

Borussia Dortmund x Hertha Berlin - 10h30 - OneFootball

Wolfsburg x Bayern de Munique - 10h30 - OneFootball

Bayer Leverkusen x Freiburg - 10h30 - OneFootball

Union Berlin x Bochum - 10h30 - OneFootball

Borussia Mönchengladbach x Hoffenheim - 10h30 - OneFootball

Stuttgart x Colônia - 10h30 - OneFootball

Mainz x Eintracht Frankfurt - 10h30 - OneFootball

Augsburg x Greuther Fürth - 10h30 - OneFootball

Arminia Bielefeld x RB Leipzig - 10h30 - OneFootball

Campeonato Francês

Bordeaux x Lorient - 16h - Star+

Lyon x Nantes - 16h - Star+

Metz x Angers - 16h - Star+

Monaco x Brest - 16h - Star+

Montpellier x Paris Saint-Germain - 16h - Star+

Nice x Lille - 16h - Star+

Rennes x Olympique de Marselha - 16h - ESPN e Star+

Saint-Étienne x Reims - 16h - Star+

Strasbourg x Clermont - 16h - Star+

Troyes x Lens - 16h - Star+

Campeonato Português

Moreirense x Vizela - 11h30 - Star+

Arouca x Belenenses SAD - 11h30 - Star+

Tondela x Boavista - 11h30 - Star+

Porto x Estoril - 14h - Star+

Marítimo x Portimonense - 14h - Star+

Sporting x Santa Clara - 16h30 - Star+