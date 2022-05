Altos-PI x Atlético-CE: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Altos-PI entra em campo neste sábado (14), às 15h (horário de Brasília), contra o Atlético-CE, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

A equipe cearense busca conquistar a 1ª vitória na competição nacional. Em cinco partidas, somou apenas um ponto, amargando a lanterna da Série C. O confronto diante do Altos-PI é decisivo na luta contra o rebaixamento. A equipe piauiense ocupa a 18ª colocação, com três pontos.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Altos-PI: Marcelo; Ferrari, Lucas Souza, Fábio Aguiar e Dieyson; Marconi, Tibiri e Diego Viana; Elielton, Manoel e Betinho. Técnico: .

Atlético-CE: Carlão; Ceará, Ryan, Caio Acaraú e Zé Carlos; Guto, Lucas Bessa, Leylon; Vanderlan, Marcelinho e Iury Tanque. Técnico: Roberto Carlos.

Ficha técnica | Altos-PI x Atlético-CE

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

Data: 14/05/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (PE)

Assistentes: Fernando Antônio Da Silva Junior (PE) e Daniele de Andrade Felipe (PE)

Transmissão: TV NSports