Floresta x Manaus: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (14), às 19h (horário de Brasília), contra o Manaus, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE).

A partida coloca frente a frente adversários diretos na briga por vagas no mata-mata. O Floresta, na 3ª posição, com 10 pontos, busca retomar o caminho das vitórias após perder para o Ypiranga-RS na rodada passada. A oportunidade surge contra o 8º colocado, o Manaus, que não vence há duas partidas.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Floresta: Marcão; Wesley, Marcelo, Perema e Fábio Alves; Jô, Alason e Carlinhos; Renan Mota, Klenisson e Flávio Torres. Técnico: Ricardo Drubscky.

Manaus: Matheus Inácio; Gutierre, Paulo Sérgio, Claudinho e Renan Luis; João Denoni, Gilson Alves e Felipe Baiano; Roney, Hélio Paraíba e Branquinho. Técnico: Evaristo Piza.

Ficha técnica | Floresta x Manaus

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE)

Data: 14/05/2022 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Assistentes: Rafael Ferreira Vieira (PA) e Rafael Bastos Cardoso (PA)

Transmissão: TV NSports