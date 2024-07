Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (31)

A agenda de futebol desta quarta-feira (31) está cheia. Os Jogos Olímpicos de Paris lideram as disputas em campo, inclusive com Brasil em campo, que enfrenta a Espanha no feminino. Além disso, tem Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil, além da Série C do Brasileiro.

JOGOS DE HOJE NA TV, QUARTA-FEIRA (31)

Jogos Olímpicos (feminino)

12h - Brasil x Espanha - Globo, SporTV Globoplay, CazeTV e Olympics

12h - Japão x Nigéria - Globoplay e Olympics

14h - Austrália x Estados Unidos - Globoplay e Olympics

14h - Zâmbia x Alemanha - Globoplay e Olympics

16h - Nova Zelândia x França - Globoplay e Olympics

16h - Colômbia x Canadá - Globoplay e Olympics

Amistosos

8h - K-League All Stars x Tottenham - ESPN e Disney+

16h - Crystal Palace x Wolverhampton - Disney+

Campeonato Islandês

16h15 - Fylkir x Fram Reykjavík - OneFootball

Concacaf sub-20

17h - México x Costa Rica - Disney+

17h - Honduras x Cuba - Disney+

Copa do Brasil

19h - CRB x Atlético-MG - Prime Video

19h - Athletico-PR x RB Bragantino - SporTV e Premiere

20h - Flamengo x Palmeiras - Prime Video

20h30 - Liverpool x Arsenal - LFCTV GO e Arsenal TV

20h30 - Chelsea x América-MEX - Disney+

21h30 - Corinthians x Grêmio - Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

21h30 - Atlético-GO x Vasco - Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Série C

19h - Náutico x Ypiranga - DAZN, Zapping e Nosso Futebol

19h - Caxias x Confiança - DAZN, Zapping e Nosso Futebol

Campeonato Argentino

20h30 - Boca Juniors x Banfield - ESPN e Disney+



Leagues Cup

21h - Charlotte FC x Cruz Azul - MLS Season Pass - Apple TV