Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (15)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (15)
COPA DA ALEMANHA (32 avos)
- 13h | Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen | ESPN 4 e Disney+
- 13h | FC Gutersloh x Union Berlin | Disney+
- 15h45 | Arminia Bielefeld x Werder Bremen | Disney+
COPA DA ITÁLIA (32 avos)
- 13h | Empoli x Reggiana | SportyNet (YouTube)
- 13h30 | Sassuolo x Catanzaro | SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 15h45 | Lecce x Juve Stabia | SportyNet (YouTube)
- 16h15 | Genoa x Vicenza | SportyNet (TV fechada e YouTube)
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h | Girona x Rayo Vallecano | Disney+
- 16h30 | Villarreal x Real Oviedo | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO
- 16h30 | Real Valladolid x Ceuta | Disney+
CAMPEONATO NORUEGUÊS
- 14h | Stromsgodset x Bodo Glimt | OneFootball e TV do Zé (YouTube)
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 15h | Al Ahly x Pharco | Link Sport Club Podcast (YouTube)
CAMPEONATO TURCO
- 15h30 | Galatasaray x Fatih Karagumruk | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 15h45 | Rennes x Olympique de Marselha | CazéTV
COPA DA LIGA ESCOCESA
- 15h45 | Celtic x Falkirk | Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Liverpool x Bournemouth | ESPN e Disney+
BRASILEIRÃO SUB-20 – SEMIFINAL
- 18h30 | Palmeiras sub-20 x Cruzeiro sub-20 | Sportv
- 19h | RB Bragantino sub-20 x Athletico-PR sub-20 | Massa Bruta TV (YouTube)
CAMPEONATO ARGENTINO (CLAUSURA)
- 19h | Instituto AC Córdoba x Unión Santa Fé | Disney+
- 21h | Racing x Tigre | ESPN 4 e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 20h | Amazonas x América-MG | Disney+
LIGA NACIONAL DE FUTSAL
- 20h | Corinthians x Jaraguá | BandSports, Canal GOAT e LNF TV
BRASILEIRÃO FEMININO – QUARTAS DE FINAL
- 21h | Corinthians (F) x Bahia (F) | Sportv
BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2 – SEMIFINAL
- 21h | Botafogo (F) x Fortaleza (F) | TV Brasil
