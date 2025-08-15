Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:59)
Jogada
Legenda: Salah, jogador do Liverpool, durante jogo
Foto: Josep LAGO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (15)

COPA DA ALEMANHA (32 avos)

  • 13h | Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen | ESPN 4 e Disney+
  • 13h | FC Gutersloh x Union Berlin | Disney+
  • 15h45 | Arminia Bielefeld x Werder Bremen | Disney+

COPA DA ITÁLIA (32 avos)

  • 13h | Empoli x Reggiana | SportyNet (YouTube)
  • 13h30 | Sassuolo x Catanzaro | SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 15h45 | Lecce x Juve Stabia | SportyNet (YouTube)
  • 16h15 | Genoa x Vicenza | SportyNet (TV fechada e YouTube)

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h | Girona x Rayo Vallecano | Disney+
  • 16h30 | Villarreal x Real Oviedo | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO

  • 16h30 | Real Valladolid x Ceuta | Disney+

CAMPEONATO NORUEGUÊS

  • 14h | Stromsgodset x Bodo Glimt | OneFootball e TV do Zé (YouTube)

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 15h | Al Ahly x Pharco | Link Sport Club Podcast (YouTube)

CAMPEONATO TURCO

  • 15h30 | Galatasaray x Fatih Karagumruk | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h45 | Rennes x Olympique de Marselha | CazéTV

COPA DA LIGA ESCOCESA

  • 15h45 | Celtic x Falkirk | Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Liverpool x Bournemouth | ESPN e Disney+

BRASILEIRÃO SUB-20 – SEMIFINAL

  • 18h30 | Palmeiras sub-20 x Cruzeiro sub-20 | Sportv
  • 19h | RB Bragantino sub-20 x Athletico-PR sub-20 | Massa Bruta TV (YouTube)

CAMPEONATO ARGENTINO (CLAUSURA)

  • 19h | Instituto AC Córdoba x Unión Santa Fé | Disney+
  • 21h | Racing x Tigre | ESPN 4 e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 20h | Amazonas x América-MG | Disney+

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

  • 20h | Corinthians x Jaraguá | BandSports, Canal GOAT e LNF TV

BRASILEIRÃO FEMININO – QUARTAS DE FINAL

  • 21h | Corinthians (F) x Bahia (F) | Sportv

BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2 – SEMIFINAL

  • 21h | Botafogo (F) x Fortaleza (F) | TV Brasil
