Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (24)
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 13h | Al Duhail x Al Ittihad | ESPN 4, Disney+
- 15h15 | Al Ahli x Sharjah | ESPN 4, Disney+
CAMPEONATO UCRANIANO
- 13h | Zorya Luhansk x Oleksandriya | OneFootball
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Basaksehir x Trabzonspor | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Torino x Como | Xsports, Disney+
- 16h45 | Sassuolo x Pisa | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Real Sociedad B x Real Valladolid | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h45 | Reims x Montpellier | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Manchester United x Everton | ESPN, Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Espanyol x Sevilla | ESPN 2, Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | Mirassol x Ceará | Premiere
- 21h | Internacional x Santos | Sportv, Premiere
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h15 | Racing x River Plate | ESPN 4, Disney+
MLS
- 00h | San Diego FC x Minnesota United | Apple TV+
