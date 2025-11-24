Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Final da Europa League entre Tottenham e Manchester United
Foto: Glyn KIRK / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (24)

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 13h | Al Duhail x Al Ittihad | ESPN 4, Disney+
  • 15h15 | Al Ahli x Sharjah | ESPN 4, Disney+

CAMPEONATO UCRANIANO

  • 13h | Zorya Luhansk x Oleksandriya | OneFootball

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Basaksehir x Trabzonspor | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Torino x Como | Xsports, Disney+
  • 16h45 | Sassuolo x Pisa | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Real Sociedad B x Real Valladolid | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h45 | Reims x Montpellier | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Manchester United x Everton | ESPN, Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Espanyol x Sevilla | ESPN 2, Disney+

BRASILEIRÃO

  • 19h | Mirassol x Ceará | Premiere
  • 21h | Internacional x Santos | Sportv, Premiere

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h15 | Racing x River Plate | ESPN 4, Disney+

MLS

  • 00h | San Diego FC x Minnesota United | Apple TV+
