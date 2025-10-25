Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (25)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 25 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (25)
CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)
08h | Arminia Bielefeld x Elversberg | OneFootball
08h | Dynamo Dresden x Paderborn | OneFootball
08h | Holstein Kiel x VfL Bochum | OneFootball
15h30 | Hertha Berlin x Fortuna Dusseldorf | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO
10h30 | Augsburg x RB Leipzig | CazéTV e OneFootball
10h30 | Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique | Sportv, Canal GOAT e OneFootball
10h30 | Eintracht Frankfurt x St. Pauli | OneFootball
10h30 | Hamburgo x Wolfsburg | OneFootball
10h30 | Hoffenheim x Heidenheim | OneFootball
13h30 | Borussia Dortmund x Colônia | Xsports, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
08h30 | Ipswich x West Brom | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
11h | Chelsea x Sunderland | ESPN e Disney+
11h | Newcastle x Fulham | Xsports e Disney+
13h30 | Manchester United x Brighton | ESPN e Disney+
16h | Brentford x Liverpool | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
09h | Girona x Real Oviedo | Disney+
11h15 | Espanyol x Elche | Disney+
13h30 | Athletic Bilbao x Getafe | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
16h | Valencia x Villarreal | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
10h | Parma x Como | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
10h | Udinese x Lecce | Disney+
13h | Napoli x Inter de Milão | ESPN 4 e Disney+
15h45 | Cremonese x Atalanta | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (2ª DIVISÃO)
12h15 | Carrarese x Venezia | SportyNet (TV fechada e YouTube)
CAMPEONATO FRANCÊS (2ª DIVISÃO)
09h | Montpellier x Nancy | SportyNet (TV fechada e YouTube)
CAMPEONATO FRANCÊS
12h | Brest x PSG | CazéTV
14h | Monaco x Toulouse | CazéTV
16h05 | Lens x Olympique de Marseille | CazéTV
CAMPEONATO SAUDITA
11h40 | Al Qadisiya x Al Okhdood | BandSports e Canal GOAT
15h | Al Hazem x Al Nassr | Sportv 3 e Canal GOAT
CAMPEONATO URUGUAIO
13h30 | Juventud de las Piedras x Plaza Colonia | Disney+
16h | Cerro x Peñarol | Disney+
18h30 | Cerro Largo x Racing | Disney+
CAMPEONATO PERUANO
15h | Ayacucho x Deportivo Garcilaso | Fanatiz
17h15 | Alianza Atlético x Cienciano | Fanatiz
20h | Cusco x Atlético Grau | Fanatiz
CAMPEONATO PORTUGUÊS
16h30 | Benfica x Arouca | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO NEZELANDÊS
20h | Auckland City x Auckland FC B | FIFA+
CAMPEONATO JAPONÊS
02h | Albirex Niigata x Vissel Kobe | Canal GOAT
CAMPEONATO MEXICANO
00h05 | Cruz Azul x Monterrey | SportyNet (TV fechada e YouTube)
BRASILEIRÃO SÉRIE A
16h | Atlético-MG x Ceará | Premiere
16h | Vitória x Corinthians | Premiere
17h30 | Fluminense x Internacional | Prime Video
19h30 | Fortaleza x Flamengo | Premiere
21h30 | São Paulo x Bahia | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
16h | Athletic Club x América-MG | Disney+
16h | Volta Redonda x Coritiba | RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
18h30 | Paysandu x Avaí | Disney+
20h30 | Criciúma x Goiás | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE C (FINAL)
17h | Ponte Preta x Londrina | DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
MUNDIAL FEMININO SUB-17
10h | Colômbia x Coreia do Sul | FIFA+
10h | Costa do Marfim x Espanha | FIFA+
13h | Canadá x França | FIFA+
13h | Samoa x Nigéria | FIFA+
16h | Nova Zelândia x Zâmbia | FIFA+
16h | Paraguai x Japão | FIFA+
PAULISTÃO SUB-20 (SEMIFINAL)
10h | São Paulo x Guarani | TNT Sports (YouTube)
AMISTOSO FEMININO
13h30 | Inglaterra x Brasil | Sportv e ge tv