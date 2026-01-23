Diário do Nordeste
Criticado, Rodrigo marca 1º gol pelo Fortaleza e comemora: 'Eu sei dessa cobrança'

Volante contratado em 2025 fez seu primeiro gol vestindo o manto tricolor

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 00:19)
Jogada
Legenda: Com gol de Rodrigo, Fortaleza garantiu liderança do Grupo A
Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza venceu o Horizonte por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Domingão, na Região Metropolitana de Fortaleza. Rodrigo, autor do gol da vitória tricolor em duelo válido pela 5ª e última rodada do Campeonato Cearense, celebrou o resultado. A contratação do jogador foi criticada pela torcida.

Feliz pelo gol, pela entrega do grupo, pela classificação em primeiro do grupo. Acho que esse gol é fruto de muito trabalho. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha família, que me ajudou bastante nesse momento muito difícil. Eu sei dessa cobrança e vou continuar trabalhando para dar o melhor.
Rodrigo
Volante do Fortaleza

Criticado desde a contratação, em abril de 2025 por R$ 4 milhões, Rodrigo fez seu primeiro gol pelo Leão. O volante, inclusive, vem sendo escalado frequentemente pelo treinador Thiago Carpini. O atleta comentou sobre o início do comandante do Leão.

"A gente sabe que foi um momento delicado, mas acho que agora é pensar para frente. É outro ano, é outro treinador que começou. O professor tem passado as ideias, a gente tá assimilando mais rápido para trabalharmos bastante, dar nosso melhor. Agora, é pensar agora no próximo jogo.", finalizou projetando o atleta.

O Fortaleza se classificou em primeiro do Grupo A e deve jogar a primeira rodada do 2ª fase do Campeonato Cearense nesta segunda-feira (26) e aguarda a divulgação da data por parte da Federação Cearense de Futebol.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira

Jogada

