Fortaleza tenta o empréstimo do atacante Lucas Braga, do Vitória
Jogador trabalhou com Tiago Carpini no time baiano
Escrito por
Vladimir Marques e Fernando Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 00:08)
O Fortaleza está negociando a contratação do atacante Lucas Braga, do Vitória. O Leão busca o jogador por empréstimo. O jogador trabalhou com Tiago Carpini no time baiano.
Em 2025, Lucas Braga fez 35 jogos pelo Vitória e marcou 2 gols. O atacante foi comprado por R$ 5 milhões e não rendeu o esperado no time baiano.
Ele atua na ponta esquerda. A posição é uma das prioridades do Fortaleza, pela perdas de jogadores de 'lado'.
Assuntos Relacionados