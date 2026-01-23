Diário do Nordeste
Fortaleza tenta o empréstimo do atacante Lucas Braga, do Vitória

Jogador trabalhou com Tiago Carpini no time baiano

Escrito por
Vladimir Marques e Fernando Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 00:08)
Legenda: O Fortaleza tem interesse no atacante Lucas Braga, do Vitória
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Fortaleza está negociando a contratação do atacante Lucas Braga, do Vitória. O Leão busca o jogador por empréstimo. O jogador trabalhou com Tiago Carpini no time baiano.

Em 2025, Lucas Braga fez 35 jogos pelo Vitória e marcou 2 gols. O atacante foi comprado por R$ 5 milhões e não rendeu o esperado no time baiano.

Ele atua na ponta esquerda. A posição é uma das prioridades do Fortaleza, pela perdas de jogadores de 'lado'.

 

