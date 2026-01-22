Fortaleza divide torcidas no Domingão após histórico de violência; entenda

Uma imagem chamou atenção no Domingão, nesta quinta-feira (22). As torcidas do Fortaleza, visitante no duelo contra o Horizonte, foram alocadas em quatro espaços diferentes no estádio. O clube, em alinhamento com a Polícia Militar do Ceará e demais órgãos de segurança, divulgou nota para informar que foram tomadas medidas específicas para a partida. As equipes se enfrentam no último duelo da primeira fase do Campeonato Cearense de 2026.

TUF, a oposição da TUF, além da Bravo e da JGT foram separadas em quatro setores diferentes da praça esportiva. Além disso, foram definidas duas entradas diferentes para os grupos.

A ação foi em prol da organização e da segurança. A PM chegou a solicitar que a partida fosse transferida para o PV, mas a recomendação não foi aceita. Representantes da TUF e da JGT também participaram da conversa.

HISTÓRICO

Em janeiro de 2025, também pelo Campeonato Cearense, duas torcidas do Tricolor do Pici brigaram entre si nas arquibancadas do Domingão. A equipe estreava na competição contra os donos da casa. Na ocasião, foi possível ouvir barulhos de tiro na parte interna da arquibancada, local onde estava a torcida do Fortaleza. Relembre.

A partida chegou a ser paralisada no segundo tempo pela violência fora do campo. Capitão do Fortaleza, Tinga, chegou a ir na direção da torcida do próprio time para pedir que as brigas parassem. A polícia atuou para cessar o confronto.



VEJA A NOTA DO FORTALEZA:

O Fortaleza Esporte Clube informa que, em alinhamento com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e demais órgãos responsáveis, foram estabelecidas medidas específicas de organização e segurança para a partida contra o Horizonte, na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Domingão, em Horizonte.

Durante o planejamento operacional do jogo, a PMCE sugeriu a transferência da partida para o Estádio Presidente Vargas (PV), recomendação que não foi acatada. Diante da definição da realização do confronto em Horizonte, Clube e forças de segurança trabalharam de forma conjunta para estruturar um plano que assegure a integridade e o ordenamento de sua torcida.

As diretorias das torcidas organizadas TUF e JGT também participaram do processo, manifestando compromisso com a cordialidade entre seus membros e solicitando escolta policial no deslocamento das organizadas de Fortaleza até Horizonte, como medida adicional de segurança.

Para o Estádio Domingão, Fortaleza e PMCE definiram ações específicas, incluindo a divisão de setores, a implementação de duas entradas distintas, a organização das estruturas de bares, além da disponibilização de banheiros e acessos seguros, garantindo melhor fluxo e acomodação do público.