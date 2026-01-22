Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza divide torcidas no Domingão após histórico de violência; entenda

Equipe encara o Horizonte em jogo do Cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Torcida do Fortaleza no Estádio Domingão, nesta quinta-feira (22), em duelo contra o Horizonte.
Foto: SVM

Uma imagem chamou atenção no Domingão, nesta quinta-feira (22). As torcidas do Fortaleza, visitante no duelo contra o Horizonte, foram alocadas em quatro espaços diferentes no estádio. O clube, em alinhamento com a Polícia Militar do Ceará e demais órgãos de segurança, divulgou nota para informar que foram tomadas medidas específicas para a partida. As equipes se enfrentam no último duelo da primeira fase do Campeonato Cearense de 2026. 

TUF, a oposição da TUF, além da Bravo e da JGT foram separadas em quatro setores diferentes da praça esportiva. Além disso, foram definidas duas entradas diferentes para os grupos.

A ação foi em prol da organização e da segurança. A PM chegou a solicitar que a partida fosse transferida para o PV, mas a recomendação não foi aceita. Representantes da TUF e da JGT também participaram da conversa.

HISTÓRICO

Em janeiro de 2025, também pelo Campeonato Cearense, duas torcidas do Tricolor do Pici brigaram entre si nas arquibancadas do Domingão. A equipe estreava na competição contra os donos da casa. Na ocasião, foi possível ouvir barulhos de tiro na parte interna da arquibancada, local onde estava a torcida do Fortaleza. Relembre.

A partida chegou a ser paralisada no segundo tempo pela violência fora do campo. Capitão do Fortaleza, Tinga, chegou a ir na direção da torcida do próprio time para pedir que as brigas parassem. A polícia atuou para cessar o confronto.
 
VEJA A NOTA DO FORTALEZA:

O Fortaleza Esporte Clube informa que, em alinhamento com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e demais órgãos responsáveis, foram estabelecidas medidas específicas de organização e segurança para a partida contra o Horizonte, na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Domingão, em Horizonte.

Durante o planejamento operacional do jogo, a PMCE sugeriu a transferência da partida para o Estádio Presidente Vargas (PV), recomendação que não foi acatada. Diante da definição da realização do confronto em Horizonte, Clube e forças de segurança trabalharam de forma conjunta para estruturar um plano que assegure a integridade e o ordenamento de sua torcida.

As diretorias das torcidas organizadas TUF e JGT também participaram do processo, manifestando compromisso com a cordialidade entre seus membros e solicitando escolta policial no deslocamento das organizadas de Fortaleza até Horizonte, como medida adicional de segurança.

Para o Estádio Domingão, Fortaleza e PMCE definiram ações específicas, incluindo a divisão de setores, a implementação de duas entradas distintas, a organização das estruturas de bares, além da disponibilização de banheiros e acessos seguros, garantindo melhor fluxo e acomodação do público.

Assuntos Relacionados

Jogada

Ferroviário vence Quixadá no Abilhão e se classifica em 2º do Grupo A

Tubarão da Barra venceu de virada em jogo pela 5ª rodada da 1ª Fase

Vladimir Marques Há 21 minutos
torcedores

Jogada

Fortaleza divide torcidas no Domingão após histórico de violência; entenda

Equipe encara o Horizonte em jogo do Cearense

Redação Há 26 minutos
Ceará encaminha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG

Jogada

Ceará anuncia zagueiro Júlio César, ex-América-MG, como reforço para duas temporadas

Clube adquiriu 70% dos direitos do jogador

Crisneive Silveira Há 2 horas
técnico

Jogada

Ronantyezer Rodrigues, ex-técnico do Águia de Marabá, morre após acidente de ônibus da Copinha

Profissional chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Crisneive Silveira 22 de Janeiro de 2026
jogador

Jogada

Rodrigo marca, Fortaleza vence o Horizonte e termina 1ª fase na liderança do Grupo A do Cearense

Partida válida pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense

Redação 22 de Janeiro de 2026
Foto de Deyverson se pronuncia após empurrão que causou lesão em Moisés em jogo do Fortaleza contra o Internacional na Série A do Brasileirão 2025

Jogada

Deyverson aceita acordo rescisório com o Fortaleza e deixará o clube nos próximos dias

Jogador de 34 anos tinha vínculo com o clube até o fim desta temproada

Fernanda Alves 22 de Janeiro de 2026