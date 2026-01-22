Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quadrangular do rebaixamento do Cearense 2026 tem times definidos

As quatro equipes jogarão entre sí em jogos de ida

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:26)
Jogada
Legenda: Quixadá e Maracanã jogarão o quadrangular do rebaixamento
Foto: @davireis.drs

Ao fim da 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense, o quadrangular do rebaixamento foi definido.

Quatro equipes disputarão entre si em jogos de ida, a permanência na elite cearense: Quixadá (4º do Grupo A), Maracanã (5º do Grupo A), Maranguape (4º do Grupo B) e Tirol (5º do Grupo B).

Legenda: Os dois piores de cada grupo da 1ª Fase foram para o quadrangular do rebaixamento
Foto: Reprodução / FCF

Cada equipe fará 3 jogos, com os 4º colocados dos grupos (Quixadá e Maranguape), tendo dois mandos de campo. Maracanã e Tirol apenas um.

Os dois melhores garantem permanência, enquanto os dois piores serão rebaixados.

A FCF ainda divulgará as datas e mandos dos jogos do quadrangular do rebaixamento.

Assuntos Relacionados
Foto de Autor do gol, Rodrigo celebra vitória e classificação do Fortaleza: 'Eu sei dessa cobrança'

Jogada

Criticado, Rodrigo marca 1º gol pelo Fortaleza e comemora: 'Eu sei dessa cobrança'

Volante contratado em 2025 fez seu primeiro gol vestindo o manto tricolor

Ian Laurindo* Há 11 minutos

Jogada

Fortaleza tenta o empréstimo do atacante Lucas Braga, do Vitória

Jogador trabalhou com Tiago Carpini no time baiano

Vladimir Marques e Fernando Alves Há 17 minutos

Jogada

Quadrangular do rebaixamento do Cearense 2026 tem times definidos

As quatro equipes jogarão entre sí em jogos de ida

Vladimir Marques Há 56 minutos

Jogada

Ferroviário vence Quixadá no Abilhão e se classifica em 2º do Grupo A

Tubarão da Barra venceu de virada em jogo pela 5ª rodada da 1ª Fase

Vladimir Marques Há 1 hora
torcedores

Jogada

Fortaleza divide torcidas no Domingão após histórico de violência; entenda

Equipe encara o Horizonte em jogo do Cearense

Redação Há 1 hora
Ceará encaminha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG

Jogada

Ceará anuncia zagueiro Júlio César, ex-América-MG, como reforço para duas temporadas

Clube adquiriu 70% dos direitos do jogador

Crisneive Silveira 22 de Janeiro de 2026