Quadrangular do rebaixamento do Cearense 2026 tem times definidos

Ao fim da 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense, o quadrangular do rebaixamento foi definido.

Quatro equipes disputarão entre si em jogos de ida, a permanência na elite cearense: Quixadá (4º do Grupo A), Maracanã (5º do Grupo A), Maranguape (4º do Grupo B) e Tirol (5º do Grupo B).

Legenda: Os dois piores de cada grupo da 1ª Fase foram para o quadrangular do rebaixamento Foto: Reprodução / FCF

Cada equipe fará 3 jogos, com os 4º colocados dos grupos (Quixadá e Maranguape), tendo dois mandos de campo. Maracanã e Tirol apenas um.

Os dois melhores garantem permanência, enquanto os dois piores serão rebaixados.

A FCF ainda divulgará as datas e mandos dos jogos do quadrangular do rebaixamento.