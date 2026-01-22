Quadrangular do rebaixamento do Cearense 2026 tem times definidos
As quatro equipes jogarão entre sí em jogos de ida
Ao fim da 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense, o quadrangular do rebaixamento foi definido.
Quatro equipes disputarão entre si em jogos de ida, a permanência na elite cearense: Quixadá (4º do Grupo A), Maracanã (5º do Grupo A), Maranguape (4º do Grupo B) e Tirol (5º do Grupo B).
Cada equipe fará 3 jogos, com os 4º colocados dos grupos (Quixadá e Maranguape), tendo dois mandos de campo. Maracanã e Tirol apenas um.
Os dois melhores garantem permanência, enquanto os dois piores serão rebaixados.
A FCF ainda divulgará as datas e mandos dos jogos do quadrangular do rebaixamento.