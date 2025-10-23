Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (23)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (23)

CAMPEONATO SAUDITA

12h | Al Fayha x Al Taawoun | Canal GOAT

15h | Al Najma x Al Ahli | BandSports e Canal GOAT

LIGA EUROPA

13h45 | Fenerbahçe x Stuttgart | CazéTV

13h45 | Genk x Real Bétis | CazéTV

16h | Nottingham Forest x Porto | CazéTV

16h | Roma x Viktoria Plzen | CazéTV

CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)

16h | Exeter x Plymouth | Disney+

COPA SUL-AMERICANA

19h | Universidad de Chile x Lanús | Paramount+

COPA DO CARIBE (SEMIFINAL)

19h | O&M x Cibao | Disney+

COPA DA ARGENTINA (SEMIFINAL)

21h10 | Belgrano x Argentinos Juniors | Xsports

COPA LIBERTADORES

21h30 | LDU x Palmeiras | ESPN e Disney+

CAMPEONATO PERUANO

22h | Sporting Cristal x Universitario | Fanatiz

COPA CENTRO-AMERICANA (SEMIFINAL)