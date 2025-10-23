Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (23)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (23)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h | Al Fayha x Al Taawoun | Canal GOAT
- 15h | Al Najma x Al Ahli | BandSports e Canal GOAT
LIGA EUROPA
- 13h45 | Fenerbahçe x Stuttgart | CazéTV
- 13h45 | Genk x Real Bétis | CazéTV
- 16h | Nottingham Forest x Porto | CazéTV
- 16h | Roma x Viktoria Plzen | CazéTV
CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)
- 16h | Exeter x Plymouth | Disney+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Universidad de Chile x Lanús | Paramount+
COPA DO CARIBE (SEMIFINAL)
- 19h | O&M x Cibao | Disney+
COPA DA ARGENTINA (SEMIFINAL)
- 21h10 | Belgrano x Argentinos Juniors | Xsports
COPA LIBERTADORES
- 21h30 | LDU x Palmeiras | ESPN e Disney+
CAMPEONATO PERUANO
- 22h | Sporting Cristal x Universitario | Fanatiz
COPA CENTRO-AMERICANA (SEMIFINAL)
- 23h | Alajuelense x Olimpia | Disney+
