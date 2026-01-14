Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14))

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Albacete e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (14) ,às 17h, pela Copa do Rei
Foto: Divulgação/Real Madrid

agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (14)

CAMPEONATO CEARENSE

  • Iguatu x Tirol – 19h – FCFTV
  • Ceará x Maranguape – 21h30 – TV Verdes Mares, TV Brasil, Canal GOAT e TVC

CAMPEONATO PAULISTA

  • Primavera x Mirassol – 19h – HBO Max
  • Palmeiras x Santos – 19h30 – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
  • Ponte Preta x Velo Clube – 21h – HBO Max

CAMPEONATO CARIOCA

  • Volta Redonda x Boavista – 17h – Premiere
  • Fluminense x Madureira – 19h – Sportv e Premiere
  • Bangu x Flamengo – 21h30 – Globo e Premiere

CAMPEONATO MINEIRO

  • Democrata GV x América-MG – 15h30 – Premiere
  • North x Atlético-MG – 19h30 – SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
  • Tombense x Cruzeiro – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere

CAMPEONATO GAÚCHO

  • Novo Hamburgo x Juventude – 19h – Sportv 3 e Premiere
  • Grêmio x São José – 21h30 – Globo, Sportv e Premiere

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • Maguary x Santa Cruz – 15h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • Decisão x Náutico – 19h – Canal GOAT
  • Sport x Retrô – 21h30 – Globo

CAMPEONATO PARANAENSE

  • Galo Maringá x Foz do Iguaçu – 19h – Canal GOAT
  • Azuriz x Londrina – 20h – Canal GOAT
  • FC Cascavel x Andraus – 20h – Canal GOAT
  • Athletico-PR x Operário-PR – 20h30 – Canal GOAT e Rede Furacão

CAMPEONATO CATARINENSE

  • Concórdia x Chapecoense – 18h30 – N Sports
  • Brusque x Figueirense – 21h30 – Globo
  • Avaí x Carlos Renaux – 21h30 – SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO BAIANO

  • Bahia de Feira x Bahia – 19h15 – TVE Bahia e TV Green

CAMPEONATO POTIGUAR

  • Potiguar x ABC – 20h – Canal GOAT

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE

  • Cuiabá x Operário VG – 20h30 – Globo

COPINHA

  • XV de Jaú x Guarani – 11h – CazéTV
  • Botafogo-SP x Guanabara City – 11h – Xsports
  • Mirassol x América-RN – 14h30 – Xsports
  • Ceará x Grêmio Prudente – 15h – CazéTV
  • Atlético-PI x América-MG – 15h – Paulistão (YouTube)
  • Cruzeiro x Ponte Preta – 17h – CazéTV
  • Chapecoense x Grêmio – 18h45 – Xsports
  • Ferroviária x Santos – 21h15 – Xsports

CAMPEONATO ITALIANO

  • Napoli x Parma – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
  • Inter de Milão x Lecce – 16h45 – Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • Wolfsburg x St. Pauli – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
  • Colônia x Bayern – 16h30 – Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
  • RB Leipzig x Freiburg – 16h30 – SportyNet, CazéTV e OneFootball
  • Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach – 16h30 – OneFootball

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • Falkirk x Celtic – 16h45 – Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO SAUDITA

  • Al Qadsiah x Al Fayha – 11h45 – Canal GOAT
  • Al Ahli x Al Taawoun – 14h30 – Canal GOAT e Sportv 2

COPA DA HOLANDA (OITAVAS)

  • Den Bosch x PSV – 14h45 – N Sports
  • AZ Alkmaar x Ajax – 17h – N Sports

COPA DO REI (OITAVAS)

  • Betis x Elche – 17h – ESPN 4 e Disney+
  • Albacete x Real Madrid – 17h – Disney+
  • Alavés x Rayo Vallecano – 17h – Disney+

COPA DA LIGA INGLESA (SEMIFINAL)

  • Chelsea x Arsenal – 17h – ESPN e Disney+

TAÇA DE PORTUGAL (QUARTAS DE FINAL)

  • Fafe x Braga – 15h45 – N Sports
  • Porto x Benfica – 17h45 – N Sports

COPA AFRICANA DE NAÇÕES – SEMIFINAL

  • Senegal x Egito – 14h – Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • Nigéria x Marrocos – 17h – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

 

