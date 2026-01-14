Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14))
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (14)
CAMPEONATO CEARENSE
- Iguatu x Tirol – 19h – FCFTV
- Ceará x Maranguape – 21h30 – TV Verdes Mares, TV Brasil, Canal GOAT e TVC
CAMPEONATO PAULISTA
- Primavera x Mirassol – 19h – HBO Max
- Palmeiras x Santos – 19h30 – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- Ponte Preta x Velo Clube – 21h – HBO Max
CAMPEONATO CARIOCA
- Volta Redonda x Boavista – 17h – Premiere
- Fluminense x Madureira – 19h – Sportv e Premiere
- Bangu x Flamengo – 21h30 – Globo e Premiere
CAMPEONATO MINEIRO
- Democrata GV x América-MG – 15h30 – Premiere
- North x Atlético-MG – 19h30 – SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
- Tombense x Cruzeiro – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere
CAMPEONATO GAÚCHO
- Novo Hamburgo x Juventude – 19h – Sportv 3 e Premiere
- Grêmio x São José – 21h30 – Globo, Sportv e Premiere
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- Maguary x Santa Cruz – 15h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- Decisão x Náutico – 19h – Canal GOAT
- Sport x Retrô – 21h30 – Globo
CAMPEONATO PARANAENSE
- Galo Maringá x Foz do Iguaçu – 19h – Canal GOAT
- Azuriz x Londrina – 20h – Canal GOAT
- FC Cascavel x Andraus – 20h – Canal GOAT
- Athletico-PR x Operário-PR – 20h30 – Canal GOAT e Rede Furacão
CAMPEONATO CATARINENSE
- Concórdia x Chapecoense – 18h30 – N Sports
- Brusque x Figueirense – 21h30 – Globo
- Avaí x Carlos Renaux – 21h30 – SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO BAIANO
- Bahia de Feira x Bahia – 19h15 – TVE Bahia e TV Green
CAMPEONATO POTIGUAR
- Potiguar x ABC – 20h – Canal GOAT
CAMPEONATO MATO-GROSSENSE
- Cuiabá x Operário VG – 20h30 – Globo
COPINHA
- XV de Jaú x Guarani – 11h – CazéTV
- Botafogo-SP x Guanabara City – 11h – Xsports
- Mirassol x América-RN – 14h30 – Xsports
- Ceará x Grêmio Prudente – 15h – CazéTV
- Atlético-PI x América-MG – 15h – Paulistão (YouTube)
- Cruzeiro x Ponte Preta – 17h – CazéTV
- Chapecoense x Grêmio – 18h45 – Xsports
- Ferroviária x Santos – 21h15 – Xsports
CAMPEONATO ITALIANO
- Napoli x Parma – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
- Inter de Milão x Lecce – 16h45 – Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- Wolfsburg x St. Pauli – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
- Colônia x Bayern – 16h30 – Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
- RB Leipzig x Freiburg – 16h30 – SportyNet, CazéTV e OneFootball
- Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach – 16h30 – OneFootball
CAMPEONATO ESCOCÊS
- Falkirk x Celtic – 16h45 – Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO SAUDITA
- Al Qadsiah x Al Fayha – 11h45 – Canal GOAT
- Al Ahli x Al Taawoun – 14h30 – Canal GOAT e Sportv 2
COPA DA HOLANDA (OITAVAS)
- Den Bosch x PSV – 14h45 – N Sports
- AZ Alkmaar x Ajax – 17h – N Sports
COPA DO REI (OITAVAS)
- Betis x Elche – 17h – ESPN 4 e Disney+
- Albacete x Real Madrid – 17h – Disney+
- Alavés x Rayo Vallecano – 17h – Disney+
COPA DA LIGA INGLESA (SEMIFINAL)
- Chelsea x Arsenal – 17h – ESPN e Disney+
TAÇA DE PORTUGAL (QUARTAS DE FINAL)
- Fafe x Braga – 15h45 – N Sports
- Porto x Benfica – 17h45 – N Sports
COPA AFRICANA DE NAÇÕES – SEMIFINAL
- Senegal x Egito – 14h – Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- Nigéria x Marrocos – 17h – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
