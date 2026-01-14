Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers se enfrentam nesta quarta-feira (14) pela NBA
Foto: LAUREN LEIGH BACHO / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (14) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (14), NA NBA

  • 00h30 | Atlanta Hawks vs Los Angeles Lakers | League Pass
  • 1h | Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors | Prime Video
  • 21h | Toronto Raptors vs Indiana Pacers | League Pass
  • 21h | Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers | ESPN 2, DISNEY+
  • 22h | Utah Jazz vs Chicago Bulls | League Pass
  • 22h | Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans | League Pass
  • 23h | Denver Nuggets vs Dallas Maverickss | ESPN 2, DISNEY+
Assuntos Relacionados
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14) Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* Há 1 hora
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14))

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Horizonte bate o Maracanã, vence a 1ª no Estadual e manda rival para o quadrangular do rebaixamento

Partida foi válida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 13 de Janeiro de 2026

Jogada

Benevenuto rescinde com o Fortaleza e acerta com o Sport

Zagueiro tinha contrato com o Leão até o fim de 2026

Fernanda Alves e Vladimir Marques 13 de Janeiro de 2026
Fortaleza vai definir novo conselho de administração da SAF.

Jogada

Fortaleza terá votação para novo Conselho da SAF nesta quarta-feira, e membros devem ser aprovados

Com a aprovação, os cinco membros irão cumprir o mandato de 2026-2027

Fernanda Alves 13 de Janeiro de 2026
Eros Mancuso, lateral-direito do Fortaleza, quer seguir no clube

Jogada

Estudiantes tenta contratação do lateral-direto Mancuso; atleta dá preferência ao Fortaleza

Mancuso aceitou uma redução salarial para permanecer no Fortaleza

Fernanda Alves 13 de Janeiro de 2026