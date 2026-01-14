Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (14) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (14), NA NBA
- 00h30 | Atlanta Hawks vs Los Angeles Lakers | League Pass
- 1h | Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors | Prime Video
- 21h | Toronto Raptors vs Indiana Pacers | League Pass
- 21h | Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers | ESPN 2, DISNEY+
- 22h | Utah Jazz vs Chicago Bulls | League Pass
- 22h | Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans | League Pass
- 23h | Denver Nuggets vs Dallas Maverickss | ESPN 2, DISNEY+
