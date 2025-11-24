Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:06)
Jogada
Legenda: Ke'Shawn Vaughn, do San Francisco 49ers, durante jogo contra o New Orleans Saints na pré-temporada 2024/25 da NFL
Foto: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (24) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (24), NA NFL

  • 22h15 | Carolina Panthers x San Francisco 49ers | ESPN e Disney+
