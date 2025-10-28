Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (28) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (28), NA NBA
- 20h | Philadelphia 76ers x Washington Wizards | League Pass
- 20h30 | Charlotte Hornets x Miami Heat | League Pass
- 21h | New York Knicks x Milwaukee Bucks | Amazon Prime Video
- 21h | Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder | League Pass
- 0h | Los Angeles Clippers x Golden State Warriors | Amazon Prime Video
