Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, durante jogo da NBA
Foto: David Liam Kyle / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (28) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (28), NA NBA

  • 20h | Philadelphia 76ers x Washington Wizards | League Pass
  • 20h30 | Charlotte Hornets x Miami Heat | League Pass
  • 21h | New York Knicks x Milwaukee Bucks | Amazon Prime Video
  • 21h | Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder | League Pass
  • 0h | Los Angeles Clippers x Golden State Warriors | Amazon Prime Video
