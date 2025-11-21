Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (21)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Andrew Nembhard, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA
Foto: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (21) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (21), NA NBA

  • 21h | Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers | Prime Video, League Pass
  • 21h30 | Boston Celtics x Brooklyn Nets | League Pass
  • 21h30 | Toronto Raptors x Washington Wizards | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Miami Heat | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 23h | Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves | League Pass
  • 23h30 | Houston Rockets x Denver Nuggets | Prime Video, League Pass
  • 0h | Golden State Warriors x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 0h | Utah Jazz x Oklahoma City Thunder | League Pass
Assuntos Relacionados
Foto de Lando Norris, da McLaren, que venceu o último GP da Fórmula 1 2025

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP de Las Vegas: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e um treino classificatórios nos EUA

Daniel Farias Há 14 minutos
Foto de Andrew Nembhard, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (21)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 26 minutos
Foto de jogadores de Al-Ittihad e Al-Hilal, que se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 30 minutos
Foto de Vina, expulso com 4 minutos de jogo no Castelão

Jogada

Vina se pronuncia sobre expulsão em derrota do Ceará para o Internacional; veja

Meia assumiu responsabilidade e classificou como um dos dias mais tristes da carreira

Daniel Farias Há 49 minutos

Jogada

Com um a menos desde os 4 minutos após expulsão de Vina, Ceará perde para o Inter no Castelão

Vina foi expulso com 4 minutos de jogo, prejudicando o Vovô na busca pelo resultado.

Vladimir Marques 20 de Novembro de 2025
Adam Bareiro comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza vence Bahia na Fonte Nova e pode deixar o Z4 na próxima rodada

Tricolor de Aço venceu o Bahia pela 1ª vez na história, como visitante na Série A

Vladimir Marques 20 de Novembro de 2025