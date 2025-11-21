Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (21)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (21) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (21), NA NBA
- 21h | Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers | Prime Video, League Pass
- 21h30 | Boston Celtics x Brooklyn Nets | League Pass
- 21h30 | Toronto Raptors x Washington Wizards | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Miami Heat | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans | League Pass
- 23h | Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves | League Pass
- 23h30 | Houston Rockets x Denver Nuggets | Prime Video, League Pass
- 0h | Golden State Warriors x Portland Trail Blazers | League Pass
- 0h | Utah Jazz x Oklahoma City Thunder | League Pass
Assuntos Relacionados