Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:57)
Jogada
Legenda: Scottie Barnes, jogador do Toronto Raptors, durante jogo contra o Dallas Mavericks na NBA 2024/25
Foto: Vaughn Ridley / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (24) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (24), NA NBA

  • 21h | Indiana Pacers x Detroit Pistons | League Pass
  • 21h | Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers | Disney+, League Pass
  • 21h30 | Miami Heat x Dallas Mavericks | League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x New York Knicks | League Pass
  • 22h | Memphis Grizzlies x Denver Nuggets | League Pass
  • 22h | Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Chicago Bulls | League Pass
  • 23h30 | Phoenix Suns x Houston Rockets | Disney+, League Pass
  • 0h | Golden State Warriors x Utah Jazz | League Pass
  • 0h | Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves | League Pass
