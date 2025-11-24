Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (24) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (24), NA NBA
- 21h | Indiana Pacers x Detroit Pistons | League Pass
- 21h | Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers | Disney+, League Pass
- 21h30 | Miami Heat x Dallas Mavericks | League Pass
- 21h30 | Brooklyn Nets x New York Knicks | League Pass
- 22h | Memphis Grizzlies x Denver Nuggets | League Pass
- 22h | Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Chicago Bulls | League Pass
- 23h30 | Phoenix Suns x Houston Rockets | Disney+, League Pass
- 0h | Golden State Warriors x Utah Jazz | League Pass
- 0h | Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves | League Pass
