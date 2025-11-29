Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (29)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (29) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (29), NA NBA
- 19h | Minnesota Timberwolves x Boston Celtics | League Pass
- 20h | Charlotte Hornets x Toronto Raptors | League Pass
- 21h30 | Indiana Pacers x Chicago Bulls | Disney+
- 22h | Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets | League Pass
- 22h | Miami Heat x Detroit Pistons | League Pass
- 22h30 | Golden State Warriors x New Orleans Pelicans | League Pass
- 23h | Phoenix Suns x Denver Nuggets | League Pass
- 0h | Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
