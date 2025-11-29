Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:31)
Jogada
Legenda: Nicolas Batum, jogador do Los Angeles Clippers, durante jogo contra o Portland Trail Blazers na NBA 2024/25
Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (29) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (29), NA NBA

  • 19h | Minnesota Timberwolves x Boston Celtics | League Pass
  • 20h | Charlotte Hornets x Toronto Raptors | League Pass
  • 21h30 | Indiana Pacers x Chicago Bulls | Disney+
  • 22h | Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets | League Pass
  • 22h | Miami Heat x Detroit Pistons | League Pass
  • 22h30 | Golden State Warriors x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 23h | Phoenix Suns x Denver Nuggets | League Pass
  • 0h | Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de jogadores de Flamengo e Palmeiras, que estão disputando o título da Série A do Brasileirão

Jogada

Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela grande decisão da Conmebol Libertadores 2025

Daniel Farias Há 53 minutos
Foto de Nicolas Batum, jogador do Los Angeles Clippers, durante jogo contra o Portland Trail Blazers na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Tammy Abraham, atacante do Milan, que estará em campo nesta sexta-feira (11)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 29 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Lucas Mugni e Galeano comemoram gol pelo ceará na Série A

Jogada

Ceará x Cruzeiro: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Vozão quer sair da luta contra o rebaixamento, enquanto a Raposa alimenta chances remotas de conquistar o Brasileirão

Samuel Conrado 29 de Novembro de 2025
Gramado São Januário encharcado

Jogada

Gramado encharcado faz intervalo de Vasco x Inter durar mais de uma hora

Funcionários do Vasco precisaram entrar no gramado de São Januário com rodos para resolver o problema

Brenno Rebouças 28 de Novembro de 2025
jogadoras

Jogada

Vôlei feminino do Ceará vence a Unifor e conquista o bicampeonato estadual

Equipe estreia na Superliga B no início de dezembro

Redação 28 de Novembro de 2025