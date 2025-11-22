Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (22)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 13:30)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (22) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (22), NA NBA
- 15h | Charlotte Hornets x LA Clippers | League Pass
- 19h | Orlando Magic x New York Knicks | ESPN 2, Disney+, League Pass
- 21h | New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks | League Pass
- 22h | Milwaukee Bucks x Detroit Pistons | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Washington Wizards | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies | Disney+
- 0h | Denver Nuggets x Sacramento Kings | League Pass
