Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (22)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 13:30)
Jogada
Legenda: Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA
Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (22) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (22), NA NBA

  • 15h | Charlotte Hornets x LA Clippers | League Pass
  • 19h | Orlando Magic x New York Knicks | ESPN 2, Disney+, League Pass
  • 21h | New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks | League Pass
  • 22h | Milwaukee Bucks x Detroit Pistons | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Washington Wizards | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies | Disney+
  • 0h | Denver Nuggets x Sacramento Kings | League Pass
