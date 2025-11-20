Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:19)
Jogada
Legenda: Confira os jogos da NBA desta sexta-feira, dia 15
Foto: BRIAN SEVALD / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (20) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (20), NA NBA

  • 21h | Orlando Magic x LA Clippers | League Pass
  • 22h | Memphis Grizzlies x Sacramento Kings | League Pass
  • 22h | Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers | Prime Video, League Pass
  • 22h | San Antonio Spurs x Atlanta Hawks | League Pass
Assuntos Relacionados
Foto de Cade Stover, Aireontae Ersery e Tytus Howard durante Houston Texans x Los Angeles Rams na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 40 minutos
Philadelphia 76ers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 43 minutos
Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 45 minutos
Fortaleza anuncia mudanças na base e ex-atacante Fred assume nova categoria

Jogada

Fortaleza anuncia mudanças na base e ex-atacante Fred assume nova categoria; veja

Estreia acontecerá em partida neste sábado (20), fora de casa

Daniel Farias Há 48 minutos
Pedro Henrique comemora gol pelo Ceará

Jogada

Ceará x Internacional: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com expectativa de bom público na Arena Castelão, Ceará quer quebrar seu próprio recorde de média de público na Série A dos pontos corridos

Samuel Conrado 20 de Novembro de 2025
Neymar em batida de falta, seguida de uma foto redonda de Palermo e na direita foto do lance Palmeiras x Vitória

Jogada

Bom ou ruim? Santos e Vitória não vencem; veja impacto para Fortaleza e o valor de Ceará x Inter

Disputa pela zona de rebaixamento está cada vez mais intensa. Juventude, Fortaleza e Internacional, contra o Ceará, fazem partidas-chaves

Gustavo de Negreiros 20 de Novembro de 2025