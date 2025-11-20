Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:19)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (20) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (20), NA NBA
- 21h | Orlando Magic x LA Clippers | League Pass
- 22h | Memphis Grizzlies x Sacramento Kings | League Pass
- 22h | Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers | Prime Video, League Pass
- 22h | San Antonio Spurs x Atlanta Hawks | League Pass
