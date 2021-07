A terça-feira (13) de futebol será de bola rolando na Taça Libertadores e na Copa Sul-Americana, com brasileiros envolvidos na disputa. A Série B do Campeonato Brasileiro também ocorre com o complemento da 11ª rodada.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA TERÇA (13)

Campeonato Brasileiro Série B - 11ª rodada

Vila Nova x Brasil de Pelotas - 16h

Avaí x Confiança - 19h

Guarani x CRB - 19h

Vitória x Sampaio Corrêa - 21h30

Coritiba x Vasco - 21h30

Londrina x Operário-PR - 21h30

Taça Libertadores - oitavas de final

Cerro Porteño [PAR] x Fluminense - 19h15

Boca Juniors [ARG] x Atlético-MG - 19h15

São Paulo x Racing [ARG] - 21h30

Copa Sul-Americana - oitavas de final

LDU [EQU] x Grêmio - 19h15

América de Cali [COL] x Athletico-PR - 21h30