A Copa Sul-Americana abre as disputas das oitavas de final nesta terça-feira (13) com duelo entre LDU, do Equador, e Grêmio. A partida ocorre às 19h15 (de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito-EQU.

O confronto é o primeiro entre as duas equipes no processo eliminatório. O jogo de volta ocorre na próxima terça (20), às 19h15, na Arena do Grêmio.

A equipe com melhor placar agregado ao término dos jogos avança. Em caso de igualdade, o regulamento da Conmebol prevê a disputa de pênaltis.

Palpites

inter@

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV.

Escalação

A provável escalação da LDU é: Adrián Gabbarini; Quinteros, Caicedo, Ordóñez e Cruz; Zunino, Piovi e Alcivar; Julio, Amarilla e Arce.

Técnico: Pablo Marini.

A provável escalação do Grêmio é: Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Darlan, Douglas Costa, Jean Pyerre e Léo Pereira; Diego Souza.

Técnico: Felipão.

LDU x Grêmio

Estádio: Casa Blanca, em Quito, no Equador.

Horário: 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (13).

Árbitro: Cristian Garay (CHI).

VAR: Mario Díaz de Vivar (PAR).