Jogos de hoje: Libertadores e Sul-Americana são destaques no futebol desta quarta 14/07

A quarta-feira (14) de futebol será de bola rolando na Taça Libertadores e na Copa Sul-Americana, com brasileiros envolvidos na disputa. A Série B do Campeonato Brasileiro também ocorre com o complemento da 11ª rodada.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA QUARTA (14)

Taça Libertadores

Universidad Católica x Palmeiras - 19h15

Vélez Sarsfield x Barcelona de Guayaquil - 19h15

Defensa y Justicia x Flamengo - 21h30

River Plate x Argentinos Juniors - 21h30

Copa Sul-Americana

Sporting Cristal x Arsenal de Sarandí - 19h15

Independiente del Valle x RB Bragantino - 21h30

Junior Barranquilla x Libertad - 21h30

Campeonato Brasileiro Série B

CSA x Goiás - 19h

Remo x Brusque - 21h30

Campeonato Acreano

São Francisco-AC x Plácido de Castro - 17h

Huamitá x Galvez - 19h

Campeonato Rondoniense

Porto Velho x Real Ariquemes - 15h30