O Athletico-PR e o América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (13), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O embate acontece no Estádio Hernán Ramírez Villegas, a partir das 21h30 (de Brasília), em Pereira, a cerca de 200km de Cali.

As duas equipes jogam pela primeira vez nessa fase do torneio, com a próxima partida marcada para a terça-feira seguinte, na Arena da Baixada, em Curitiba, também às 21h30.

Palpites

inter@

Transmissão

A partida será transmitida pelos canais da Conmebol TV, a partir das 21h30. A transmissão, inclusive, ocorre diretamente da cidade de Pereira, na Colômbia.

Escalação

A provável escalação do Athletico-PR é: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Christian e Terans; Nikão, Vitinho e Matheus Babi.

Técnico: Antonio Oliveira

A provável escalação do América de Cali é: Joel Graterol; Cirstian Arrieta, Marlon Torres, Jorge Segura e Elvis Mosquera; Larry Ángulo, Luis Paz e Sierra; Santiago Moreno, Adrián Ramos e Gustavo Torres.

Técnico: Juan Carlos Osório.

América de Cali x Athletico-PR

Estádio: Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (13)

Árbitro: Jose Argote (VEN)