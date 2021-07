A Taça Libertadores retoma a disputa das oitavas de final nesta terça-feira (13) e tem o duelo entre São Paulo e Racing, da Argentina. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), no estádio Morumbi, em São Paulo.

O confronto é o primeiro entre as duas equipes no processo eliminatório. O jogo de volta ocorre na próxima terça (20), às 21h30, no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires-ARG.

A equipe com melhor placar agregado ao término dos jogos avança. Em caso de igualdade, o regulamento da Conmebol prevê a disputa de pênaltis.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelos canais SBT e Fox Sports.

Escalação

A provável escalação do São Paulo é: ​Tiago Volpi; Arboleda, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Joao Rojas e Éder.

Técnico:: Hernán Crespo.

A provável escalação do Racing é: ​Arias; Mena, Sigali, Orbán e Schelotto; Martínez, Miranda e Piatti; Chancalay, Copetti e Cvitanich.

Técnico: Juan Antonio Pizzi.

São Paulo x Racing

Estádio: Morumbi, em São Paulo/SP.

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (13).

Árbitro: Jhon Ospina (COL).

VAR: Julio Bascuñan (CHI).