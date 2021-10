Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste sábado (09/10)

O sábado (9) de futebol será de bola rolando nas quatro principais divisões do Campeonato Brasileiro. Além disso, as Eliminatórias da Europa e da África para a Copa do Mundo de 2022 também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS AO VIVO DESTE SÁBADO (09)

Campeonato Brasileiro Série A

Fluminense x Atlético-GO - 16h30 - TV Globo e Premiere

Atlético-MG x Ceará - 16h30 - TV Globo e Premiere

Sport x Corinthians - 16h30 - TV Globo, SporTV e Premire

Fortaleza x Flamengo - 19h - Premiere

Athletico-PR x Bahia - 19h - TNT

Palmeiras x RB Bragantino - 21h - Premiere

Juventude x América-MG - 21h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Guarani x Londrina - 16h30 - SporTV e Premiere

Vitória x Confiança - 19h - SporTV e Premiere

CSA x Brusque - 21h - Premiere

Sampaio Corrêa x Vasco - 21h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Tombense x Manaus - 17h - Band e DAZN

Novorizontino x Ypiranga-RS - 17h - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

Uberlândia x Aparecidense - 15h - TV Brasil e elevensports.com

América-RN x Campinense - 17h30 - TV Brasil e elevensports.com

Eliminatórias da Europa

Lituânia x Bulgária - 10h - Estádio TNT Sports

Cazaquistão x Bósnia - 10h - Estádio TNT Sports

Azerbaijão x Irlanda - 13h - Estádio TNT Sports

Geórgia x Grécia - 13h - Estádio TNT Sports

Suécia x Kosovo - 13h - Estádio TNT Sports

Finlândia x Ucrânia - 13h - Estádio TNT Sports

Escócia x Israel - 13h - Estádio TNT Sports

Luxemburgo x Sérvia - 15h45 - Estádio TNT Sports

Suíça x Irlanda do Norte - 15h45 - Estádio TNT Sports

Ilhas Faroe x Áustria - 15h45 - Estádio TNT Sports

Moldávia x Dinamarca - 15h45 - Estádio TNT Sports

Andorra x Inglaterra - 15h45 - Space e Estádio TNT Sports

Hungria x Albânia - 15h45 - Estádio TNT Sports

Polônia x San Marino - 15h45 - Estádio TNT Sports

Eliminatórias da África

Etiópia x África do Sul - 10h - Sem informação de transmissão

Guiné x Sudão - 10h - Sem informação de transmissão

Gana x Zimbábue - 13h - Sem informação de transmissão

Togo x Congo - 13h - Sem informação de transmissão

Senegal x Namíbia - 16h - Sem informação de transmissão

Guiné-Bissau x Marrocos - 16h - Sem informação de transmissão