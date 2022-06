Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e o horário das partidas de domingo (26)

O domingo (26) de futebol será de bola rolando nas principais divisões do país, com destaque para Ceará x Atlético-GO e Ferroviário x Floresta, representantes cearenses nas competições nacionais. O Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-17 também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (26)

Campeonato Brasileiro Série A

16h - Botafogo x Fluminense - TV Globo e Premiere

16h - Avaí x Palmeiras - TV Globo e Premiere

18h - São Paulo x Juventude - Premiere

18h - Ceará x Atlético-GO - Premiere

18h - Goiás x Cuiabá - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

11h - Tombense x Náutico - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

11h - Botafogo-SP x Manaus - TV NSports

16h - São José-RS x Campinense - TV NSports

16h - Botafogo-PB x Mirassol - TV NSports

16h - Ferroviário x Floresta - DAZN

18h - Volta Redonda x Aparecidense - TV NSports

19h - Paysandu x Brasil de Pelotas - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

15h - Globo-RN x Afogados - InStat TV

15h - Pérolas Negras x Nova Iguaçu - InStat TV

15h - Azuriz x Juventus-SC - InStat TV

15h - Marcílio Dias x Próspera - InStat TV

15h30 - Iporá x Anápolis - InStat TV

16h - Fluminense-PI x Tuna Luso - InStat TV

16h - Retrô x América-RN - InStat TV

16h - ASA x Lagarto - InStat TV

16h - Ação-MT x Ceilândia - InStat TV

16h - Oeste x São Bernardo - InStat TV

17h - Moto Club x Pacajus - InStat TV

18h - Rio Branco-AC x São Raimundo-RR - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino Série A3

15h - Sport x Náutico - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Sub-20

10h - Atlético-GO x Corinthians - Sem informação de transmissão

15h - Bahia x América-MG - Sem informação de transmissão

16h - Santos x RB Bragantino - Band

Copa do Brasil Sub-17

11h - Vasco x Palmeiras - SporTV