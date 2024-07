Jogadores do Fortaleza questionam comentário de analista de arbitragem sobre pênalti para o Flamengo

Yago Pikachu e Titi, jogadores do Fortaleza, utilizaram as redes sociais para questionar a marcação do pênalti que resultou no gol do Flamengo na partida da última quinta-feira (11), vencida pelo Tricolor do Pici por 2 a 1, no Maracanã.

Em uma publicação de um vídeo do comentarista de arbitragem PC Oliveira, Pikachu e Titi comentaram em tom questionador. “‘“Contato com o chão, pênalti bem marcado’”, questionou Pikachu. “Não é possível”, disse Titi.

Até mesmo jogadores de outras equipes questionaram a decisão do pênalti e o comentário de PC Oliveira. “Esse cara è mal intencionado, analise sem fundamento algum, toda semana muda o critério. Incrível !!”, disse Calegari, jogador do Fluminense, na postagem.

O lance polêmico resultou em muitas reclamações por parte de jogadores do Fortaleza e até mesmo do CEO do clube, Marcelo Paz, que considerou a marcação do pênalti em favor do Flamengo como um “erro gravíssimo”.

“A coxa do jogador impede o atacante de chutar a bola. No momento que o atacante vai chutar, o defensor, de forma imprudente, toca com o joelho. O penal está confirmado, não tem falta, e o Pedro é calçado de forma imprudente”, disse Caio Max, VAR da partida.