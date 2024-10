Jogador do Fortaleza marca gol de bicicleta em Clássico-Rei na final do Cearense Sub-20; veja vídeo

A vitória do Fortaleza sobre o Ceará que rendeu ao Leão o título do Campeonato Cearense Sub-20 2024 foi marcada por um gol que chamou bastante atenção dos torcedores. O segundo gol do Fortaleza na partida foi marcado em uma bicicleta do jogador João Vitor.

Aos 48 minutos do segundo tempo, o Ceará vencia a partida por 2 a 1 e levava a decisão para os pênaltis. Landerson cruzou na área do Vovô e João Vitor acertou um belo chute de bicicleta, estufando as redes e empatando o jogo para o Fortaleza.

Logo após o lance, os jogadores do Fortaleza correram para abraçar João Vitor pelo golaço marcado. O gol também dava o título ao Tricolor do Pici. Nos minutos finais, Kauê Canela ainda ampliou a vantagem do Leão, confirmando a conquista do campeonato.