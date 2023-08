Jogador de Lol brTT empata com Nog em sua primeira luta de boxe profissional

Considerado um dos maiores jogadores da história do CBLOL, brTT disputou sua primeira luta profissional nesse sábado (26), contra o rapper Nog. Segundo o MaisEsports, a luta terminou em empate após seis rounds.

Depois do confronto no ringue do Fight Music Show, Nog elogiou brTT. "Esse moleque me surpreendeu. Só quem tá aqui sabe o que rola. Máximo respeito. Pra quem acha que quem joga videogame não tem que sair de casa e se dedicar, tá aí na frente de vocês um exemplo", comentou o artista.

Nog e brTT já estiveram juntos outra vez, em 2019, quando ambos participaram do clipe de 'Irmão DQbrada!', música do Costa Gold com Haikaiss.

O Fight Music Show teve, ainda, luta de outras personalidades, como Popó e MC Livinho.

League of Legends

O ex-jogador profissional de LoL, brTT, pausou a carreira após seis títulos brasileiros. Neste ano, ele foi contratado como novo embaixador da organização nacional de League of Legends.