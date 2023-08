Erberth Santos, campeão de jiu-jítsu acusado de roubo e estupro, já foi preso mais de 5 vezes

O lutador de jiu-jitsu Erberth Santos de Mesquita, detido em Boituva, no interior de São Paulo, tem um grande histórico de infrações, que envolvem roubo de motos, agressões a adversários, uso de drogas e cinco apreensões na juventude. Ele foi preso ao lado do também lutador André Pessoa na terça-feira por cometer crimes de estupro e roubo em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. As informações são do O Globo.

Os suspeitos marcaram encontro com garotos de programa através de um site. No local onde elas trabalham, os lutadores anunciaram o roubo usando uma faca e uma arma de fogo. Eles levaram R$ 1.500 em dinheiro, além de seis celulares. Em seguida, fugiram para São Paulo. As informações são de Letícia Mobis, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas.

Ao Globo Esporte, o tricampeão mundial Erberth Santos falou das dificuldades da juventude e do passado criminoso. Na época, no entanto, as questões eram tratadas como superadas. Em 2014, quando a entrevista foi concedida, o lutador era tido como referência na luta. No entanto, depois, voltou a se envolver em polêmicas.

Ainda na entrevista, o lutador revelou que conciliava a arte marcial com o envolvimento com a criminalidade. Isso ocorreu até os 15 anos de idade dele. Assim, ele ficou conhecido pelos policiais da região onde vivia, em Roraima.

"A polícia já não queria mais saber. Tudo que acontecia no bairro a culpa era jogada para cima de mim, tudo que sumia no bairro eles (polícia) iam logo atrás de mim. Quando sumia moto eles iam na minha casa me procurar, era algo tenso. Foi então que disse para minha mãe que iria mudar de vida. Ela perguntou como eu iria mudar de vida se quase todo dia eu era preso. Eu falei para ela que iria morar em Manaus, que iria embora. Ela disse que lá seria pior, por ser cidade grande", disse o lutador em entrevista ao ge em 2014.

CRIMES

As investigações apontam que os lutadores estupraram quatro mulheres. O número de vítimas pode ser maior, de acordo com os policiais do Choque. Os crimes eram cometidos utilizando muita violência, amarrando as vítimas, ameaçando e as agredindo. Com os autores foram localizados 26 celulares, facas e armas de fogo.