Lutador de jiu-jitsu Erberth Santos é preso em SP por sequência de roubos e estupros

O tricampeão mundial de jiu-jítsu Erberth Santos foi preso, nesta quinta-feira (24), em Boituva (SP), por praticar uma série de estupros e roubos em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Além de Erberth, o lutador André Pessoa também foi preso por participação nos crimes, realizados depois de um torneio de Jiu-Jitsu ocorrido na última segunda-feira (21).

Conforme o G1, as prisões de Erberth e André foram feitas pela Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, com informações do Batalhão de Choque de Mato Grosso do Sul, que estava a procura dos suspeitos em razão dos crimes cometidos no estado.

Os atletas criminosos passaram por Aquidauana, Miranda, Corumbá, Campo Grande e Três Lagoas. Ambos confessaram todos os crimes aos policiais.

Legenda: O tricampeão mundial de jiu-jítsu Erbeth Santos foi preso, nesta quinta-feira (24), em Boituva Foto: Divulgação/Batalhão de Choque de Campo Grande

Crimes

As investigações apontam que os lutadores estupraram quatro mulheres. O número de vítimas pode ser maior, de acordo com os policiais do Choque.

Os suspeitos saíram do interior de São Paulo e vão permanecer presos em Três Lagoas (MS).

Os crimes eram cometidos utilizando muita violência, amarrando as vítimas, ameaçando e as agredindo.

Com os autores foram localizados 26 celulares, facas e armas de fogo.