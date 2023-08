GP dos Países Baixos de F1 2023: confira horário, onde assistir e grid de largada

Os 20 pilotos da Fórmula 1 entram em pista neste domingo (27), às 10h de Brasília, no Circuito de Zandvoort, para disputar o Grande Prêmio (GP) dos Países Baixos. É o 13º GP da temporada 2023 da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial.

Dominante desde que o GP da Holanda voltou ao calendário da Fórmula 1 em 2021, Max Verstappen gravou mais uma pole position correndo em casa neste sábado, a terceira seguida no Circuito de Zandvoort. Vencedor da corrida na etapa holandesa nos dois últimos anos, o piloto da Red Bull largará da primeira posição pela oitava vez nesta temporada. Lando Norris largará ao lado de Verstappen, na P2, e George Russell partirá de terceiro.

Esta será a 13ª das 22 etapas a serem disputadas na Fórmula 1 na temporada 2023. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o vencedor da última corrida, o GP da Bélgica, disputado no dia 20 de julho, último antes da parada para as férias. Sérgio Pérez (2º) e Leclerc (3º) completaram o pódio.

Max Verstappen (HOL) lidera o campeonato com folga, com 314 pontos pela RBR/Honda. Ele tem uma larga vantagem para o vice-líder Sergio Pérez (MEX), seu companheiro de equipe, que soma 189 pontos. Em seguida, estão Fernando Alonso (ESP), com 149 pela Aston Martin/Mercedes e Lewis Hamilton (ING) com 148 pela Mercedes.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band e pela F1 TV.

GRID DE LARGADA

Confira o resultado do classificatório do GP da Holanda:



1º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min10s567



2º. Lando Norris (ING/McLarenn), a 0s537



3º. George Russell (ING/Mercedes), a 0s727



4º. Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s852



5º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s939



6º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 1s187



7º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 1s313



8º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1s371



9º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 2s098



10º. Logan Sargeant (EUA/Williams), a 6s181



11º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1s265



12º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1s272



13º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1s295



14º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1s374



15º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1s394



16º. Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), a 1s128



17º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1s171



18º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1s253



19º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1s321



20º. Liam Lawson (NZ/AlphaTauri), a 2s481



GP DOS PAÍSES BAIXOS 2023 | FICHA TÉCNICA

Local: Circuito de Zandvoort, nos Países Baixos (Holanda)

Data: 27/08/2023 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)