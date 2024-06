João Ricardo exalta 1ª vitória leonina em casa na Série A: 'A gente merecia'

O Fortaleza venceu o Athletico/PR por 1 a 0 no Presidente Vargas, na noite deste domingo (2), pela 7ª rodada da Série A. E o goleiro João Ricardo foi decisivo para o resultado, com uma grande defesa no 2º tempo, em finalização de Erick.

O goleiro comemorou a defesa e a vitória tricolor no PV

"Feliz pela defesa. A gente trabalha dia a dia para isso. Para nos momentos decisivos poder defender. Não é sempre que acontece, a gente trabalha e não acontece. Mas estamos de parabéns pela vitória. Nosso time merecia. É parabenizar pela entrega de todos os jogadores. Estávamos nos cobrando muito para vencer sem tomar gol e conseguimos segurar o resultado dessa vez. Agora é descansar que no meio da semana temos uma decisão, um grande jogo".

Como destacou João Ricardo, o Leão volta a jogar na quarta-feira (5), pelo jogo de ida da Final da Copa do Nordeste. O Leão enfrenta o CRB, ás 21h30 no Castelão.

