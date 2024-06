Análise: Primeira vitória em casa é fundamental para caminhada do Leão na Série A

O Tricolor de Aço conquistou sua 1ª vitória em casa na Série A ao bater o Athletico/PR por 1 a 0 no PV na noite deste domingo (2). O resultado é muito importante para a caminhada do Fortaleza na Série A, já que as boas campanhas em Série A de pontos corridos são contruídas com a força do mando. Eram 3 empates em 1 a 1 seguidos, contra Cruzeiro, Bragantino e Botafogo, que deixavam o Leão no meio da tabela.

A vitória, com um time misto - Vojvoda mesclou pensando na final da Copa do Nordeste quarta-feira - dará tranquilidade para a sequência dos jogos em casa. Historicamente o Leão é forte diante da torcida e o elenco entrará em campo com mais tranquilidade, tirando um peso.

Chegar aos 10 pontos também é importante, já que eram 4 empates em 5 jogos na competição. O Fortaleza tem potencial além da 11ª colocação, muito pelos empates seguidos que tinha.

E sobre as escolhas de Vojvoda, foram compreensíveis pelos 2 jogos da final da Copa do Nordeste que terá em seguida. Foi um risco, com a equipe que era líder antes da rodada começar, mas toda decisão no futebol é arriscada e considero certa.

O jogo não foi dos melhores, mas o time misto do Leão foi competitivo contra o Furacão, que é um bom time. Tinga, Kuscevic (autor do gol), Hércules e Breno Lopes foram os melhores pela equipe 'mista'. Eles ganharam uma chance foram bem.

Legenda: Moisés perdeu dois gols incríveis no 2º tempo Foto: KID JUNIOR / SVM

De alerta, os gols perdidos na reta final, com Moisés desperdiçando chances incríveis. Ele saiu chateado, o que também é compreensível, e foi consolado pelos companheiros. Naquele momento existia uma ansiedade, já que nos 3 empates seguidos em casa o Leão cedeu o empate. Mas desta vez os gols perdidos não fizeram falta.