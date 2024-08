Isaquías Queiroz e Jacky Godmann: brasileiros estreiam na canoagem das Olimpíadas Paris 2024

Uma das esperanças de medalha do Brasil, Isaquías Queiroz faz sua estreia na Olimpíada de Paris 2024, nesta terça-feira, às 5h30 (horário de Brasília), no Estádio Náutico Vaires-sur Marne. O atleta cai na água ao lado do também brasileiro Jacky Godmann para competir no C2 500m masculino da canoagem velocidade. A modalidade retorna ao programa Olímpico depois de três edições fora.

ONDE ASSISTIR

A torcida pode acompanhar o duelo com as transmissões da TV Globo, SporTV e Cazé TV (Youtube).

Dono de quatro medalhas olímpicas, Isaquías sonha com o pódio em Paris também. Em suas redes sociais, o atleta fez questão de elogiar Rebeca Andrade que, entre homens e mulheres, é a atleta mais vitoriosa do Brasil em Jogos Olímpicos.

“Eu sigo em busca das minhas duas medalhas, chegar à sexta medalha olímpica. Vamos ter pouco tempo para nos adaptarmos à água, é tentar sentir o máximo até o dia da prova. A questão para mim hoje é foco total na competição. Raia é raia, e o que vai fazer diferença mesmo é você se concentrar e focar só na prova”, observou Isaquías. Isaquías Queiroz medalhista olímpico pelo Brasil

MODELO DE DISPUTA

Na primeira fase, 13 duplas competem em duas baterias na competição. Isaquías e Jacky colocados na primeira bateria com mais seis duplas de diferentes nacionalidades. A segunda bateria conta com os seis times restantes. Os dois melhores classificados na fase inicial garantem vaga diretamente às semifinais, enquanto o restante disputa as quartas.

FICHA TÉCNICA | ISAQUÍAS QUEIROZ E JACKY GOODMANN

Local: Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne

Data: 06/08/24 (terça-feira)

Horário: 5h30 (Horário de Brasília)

Modalidade: C2 500m masculino da canoagem velocidade