O irmão do volante Richard Coelho, do Ceará, Ryan Coelho, de 19 anos, faleceu na noite da última terça-feira (9). O jovem era atleta de futsal e morreu após sofrer um mal súbito durante uma partida da modalidade, em Minas Gerais. A morte foi confirmada pelo clube, que emitiu uma nota com condolências à família.

"O Ceará se solidariza ao atleta e sua família nesse momento de dor", disse o comunicado do time alvinegro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil