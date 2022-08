O que está em jogo entre Ceará x São Paulo? Premiação milionária, recorde e fim de tabu

O Ceará decide o futuro da Copa Sul-Americana de 2022 nesta quarta-feira (10), em confronto histórico com o São Paulo, às 19h15, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final. A missão é reverter o placar de 1 a 0, do duelo de ida, para seguir vivo na campanha internacional.

Deste modo, a partida vale muito, é um marco nos 108 anos de fundação do clube cearense. A expectativa é de lotação máxima em casa, com o apoio da massa alvinegra, para rever o placar e avançar à semifinal do torneio da Conmebol.

Peso histórico

Com a trajetória do Ceará, o futebol cearense tem um representante nas quartas de final de um torneio internacional pela 1ª vez na história. Ao chegar no atual estágio do mata-mata, o Vovô igualou a melhar campanha do Nordeste na Sul-Americana, recorde dividido com Sport e Bahia. Com uma série de marcas, eliminar o São Paulo ampliaria o feito.

RECORDES DO CEARÁ NA SUL-AMERICANA DE 2022

Melhor classificação do Nordeste, igualando Bahia (2018 e 2020) e Sport (2017).

Maior sequência de vitórias da Sul-Americana no atual formato: 8 jogos.

Melhor campanha da Sula na 1ª fase: 100%, com 8 jogos e 8 vitórias.

1º brasileiro a vencer o The Strongest na altitude da Bolívia após 9 anos.

5º clube brasileiro que venceu o The Strongest em La Paz.

1ª vitória do futebol nordestino na Argentina (Independiente).

1ª vitória do futebol nordestino na Bolívia (The Strongest).

Premiação milionária

Na Sul-Americana, o Ceará já conquistou US$ 2 milhões (R$ 10,8 mihões). O valor envolve os US$ 900 mil recebidos com a fase de grupos - cada jogo em casa rendeu US$ 300 mil em bônus - e mais US$ 500 mil das oitavas

Com a classificação, o Vovô arrecadou US$ 600 mil (cerca de R$ 3,2 milhões). O valor é somado aos US$ 900 mil recebidos pela participação na fase de grupos - cada jogo em casa rendeu US$ 300 mil em bônus - e aos US$ 500 mil das oitavas. Ao todo, fica com US$ 2 milhões (R$ 10,8 mihões).

Aos times que avançarem para as semifinais, a cota será de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões). O próximo adversário será quem avançar entre São Paulo x Universidad Católica-CHI, marcado para a quinta-feira (7). Na ida, o time paulista venceu por 4 a 2 no Chile.

PRÊMIO DO CEARÁ NA SUL-AMERICANA ATÉ O MOMENTO

Fase de grupos: US$ 900 mil.

Oitavas de final: US$ 500 mil.

Quartas de final: US$ 600 mil

Total: US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões).

TABU CONTRA SÃO PAULO

Em duelos eliminatórias, Ceará e São Paulo se enfrentaram três vezes ao longo da história. Com exceção da Copa do Brasil de 2001, de jogo único, tiveram ainda confrontos importantes na Sul-Americana (2011) e na Copa do Brasil (2015). Sem contar a Sula de 2022, no saldo geral, o Vovô venceu duas vezes e perdeu três, mas nunca avançou. Assim, busca quebrar um tabu e eliminar pela primeira vez o São Paulo em um torneio eliminatório.

CEARÁ X SÃO PAULO EM CONFRONTOS ELIMINATÓRIOS

09.08 - Ceará x São Paulo: 19h15, na Arena Castelão | Quartas da Sul-Americana (2022)

São Paulo 1x0 Ceará | Quartas de final da Sul-Americana (2022)

Ceará 0x3 São Paulo | Oitavas de final da Copa do Brasil (2015)

São Paulo 1x2 Ceará | Oitavas de final da Copa do Brasil (2015)

São Paulo 3x0 Ceará | 2ª fase da Sul-Americana (2011)

Ceará 2x1 São Paulo | 2ª fase da Sul-Americana (2011)

Ceará 2x4 São Paulo | 2ª fase da Copa do Brasil (2001)