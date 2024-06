Internacional x Delfín: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional enfrenta o Delfín-EQU em jogo da última rodada do grupo C da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. O duelo ocorre neste sábado (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A equipe gaúcha, que atualmente está na 3ª posição de seu grupo, busca a vitória para assumir a vaga do próprio Delfín, que ocupa a 2ª colocação do Grupo C, com a mesma quantidade de pontos que o colorado.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida na ESPN e Star+.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional

Titulares: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia; Maurício, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Alario.

Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia; Maurício, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Delfín

Titulares: Pierre Bellolio; Josué Cuero, Nicolás Goitea, Ignacio Gariglio e Juan Elordi; Jean Humanante, Mariano Miño e Michael Mieles; Marcos Mejia, Jostin Alman e Nicolás Messiniti.

Pierre Bellolio; Josué Cuero, Nicolás Goitea, Ignacio Gariglio e Juan Elordi; Jean Humanante, Mariano Miño e Michael Mieles; Marcos Mejia, Jostin Alman e Nicolás Messiniti. Técnico: Juan Pablo Buch.

FICHA TÉCNICA

Competição: Última rodada do grupo C da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024.

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Data: 08/06/2024 (sábado).

Horário: 21h30 (horário de Brasília).