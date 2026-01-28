Diário do Nordeste
Internacional x Athletico: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Beira-Rio, na estreia da Serie A

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Inter recebe o Athletico em jogo de estreia da Série A.
Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Na estreia da Série A, o Internacional vai receber o Athletico-PR nesta quarta-feira (28). As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. 

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré

ATHLETICO: Santos, Benavídez, Aguirre (Terán) e Arthur Dias; Mendoza, Portilla, Jadson, Zapelli e Esquivel (Léo Derik); Julimar e Viveros (Leozinho).

FICHA TÉCNICA

Internacional x Athletico 
Data e hora: 28/01, às 19h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

