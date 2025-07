Internacional ganha reforço para enfrentar o Ceará no Beira-Rio

O Inter finalizou nesta sexta-feira (19) mais uma etapa da preparação para o confronto contra o Ceará, marcado para domingo (21), às 11h, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no time de Roger Machado é o retorno do lateral Bernabei, que está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e volta ao time titular.

Com o argentino de volta à esquerda, Victor Gabriel deixa a improvisação no setor e retorna à zaga ao lado de Vitão. No meio, Ronaldo reaparece como opção após cumprir suspensão.

Quem também chamou atenção no treino desta sexta, no CT Parque Gigante, foi o atacante Vitinho. Ele participou normalmente das atividades com o grupo. O jogador estava fora desde antes da pausa no calendário, por causa de uma fratura no cotovelo esquerdo. Agora, com o contrato renovado, volta a ficar à disposição.

Com isso, o Inter deve ir a campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Roger comanda o último treino neste sábado (20). O Colorado soma 14 pontos e ocupa a 14ª colocação. A missão agora é vencer o Vozão para respirar mais tranquilo na tabela.