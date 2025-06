Inter Miami x Palmeiras no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Inter Miami e Palmeiras se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta segunda-feira (23), na terceira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. O jogo será às 22h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Inter Miami x Palmeiras no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay, da DAZN e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter Miami: Ustari, Weigandt, Falcón, Avilés e Jordi Alba; Busquets, Cremaschi, Segóvia e Messi; Allende e Luis Suárez.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Mauricio, Facundo Torres e Vitor Roque.

INTER MIAMI X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA