Al Ahly x Inter Miami no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Al Ahly e Inter Miami se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 neste sábado (14), primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. O jogo será às 21h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Ah Ahly x Inter Miami no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al Ahly: Moha El-Shenawy; Mohamed Hany, Mostafa Al Aash, Yasser Ibrahim e Ahmed Koka; Marwan Attia, Amr Al-Soleya, Taher Mohamed e Emam Ashour; Achraf Bencharki e Wessam Abou. Técnico: José Riveira.

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, David Martínez, Maximiliano Falcón e Noah Allen; Sergio Busquets, Telasco Segovia e Benja Cremaschi; Tadeo Allende, Luis Suárez e Lionel Messi. Técnico: Javier Mascherano.

AL AHLY X INTER MIAMI | FICHA TÉCNICA